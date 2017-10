Backens galna målshow: ”Aldrig hänt innan”

Pixbobloggen

Det blev ett riktigt målkalas när Pixbo bortabesegrade Telge under lördagen. Och framför allt hade en viss Pixboback en målfest utan dess like.

Stephanie Boberg har inte legat på latsidan när det gäller fullträffar den här säsongen och dagens match var definitivt inget undantag. I de rödvitas seger med 11–6 gjorde Boberg inte mindre än fem(!) mål.

– Det har faktiskt aldrig hänt innan. Jag var faktiskt riktigt frustrerad på mig själv efter den första perioden för att jag missade så många lägen, men då bytte jag linda på klubben i pausen och då blev det lite ketchup. Så det var nog lindan det satt i idag, säger Boberg.

En anledning kan också varit att Boberg under matchens andra halva fick lämna sin backplats och kliva upp som vänsterforward.

– Ja, vi hade ganska många borta så det fick bli så idag, säger Boberg.

Pixbospelaren har nu noterats för 14 mål på lagets åtta spelade matchen den här säsongen, vilket är näst mest i hela SSL.

– Jag har haft en bra form hela säsongen och ofta fått höra att jag ska använda mitt skott och det har jag gjort. Sedan har jag väldigt bra medarbetare, vilket gör det lättare, säger Boberg.

Håller du koll på statistiken?

– Det viktigaste för mig är att vi vinner matcherna. Sedan ska alla göra det som de är bra på och det är klart att om jag gör poäng så hjälper det ju laget. Jag har ett bra skott som jag har utnyttjat, men sedan om det blir poäng är det bara en bonus.

Ni vinner med 11–6 mot Telge, vad säger du annars om matchen?

– Vi har en ganska jobbig förstaperiod, men vi höjer oss i andra och gör en riktigt bra period där. Sedan känns det som att vi har koll på det hela tiden och är aldrig egentligen nära att tappa matchen, säger Stephanie Boberg.