Blidh målskytt när Providence vann

Ishockey

Anton Blidhs första AHL-mål den här säsongen kom under förra veckan när 22-åringen från Mölnlycke blev tvåmålsskytt mot Laval Rocket (Montreal Canadiens farmarlag). Nu har han slagit till igen.

Det var under natten mot lördagen (svensk tid) som Anton Blidh höll sig framme och gjorde ett av Providence Bruins mål i matchen mot Binghamton Devils (New Jersey Devils farmarlag) när hans lag vann matchen med 4–1. Dessvärre föll Blidh och hans mannar under natten mot söndagen när laget gästade Hershey Bears (Washington Capitals farmarlag) med 3–2.

Anton Blidh har under sina åtta AHL-matcher den här säsongen noterats för tre mål. Mölnlyckesonen väntar fortfarande på att få göra säsongsdebut med NHL-laget Boston Bruins.