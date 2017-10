Härrydabo döms till fängelse i tio månader

Härryda

Mannen dömdes i tingsrätten till åtta månaders fängelse men valde att överklaga till hovrätten. Där blev straffet hårdare.

Nu döms mannen från Härryda kommun i stället till tio månders fängelse.

Anledningen är att mannen, som är i 50-årsåldern, har gjort sig skyldig till grovt bokföringsbrott.

Mannen har inom sina två företag valt att inte bokföra

inkomster eller utgifter under närmare två års tid. Under den tiden har drygt 48 miljoner kronor gått in och ut ur

hans företag.

Mannen har även fått näringsförbud, vilket han även dömdes till i tingsrätten.