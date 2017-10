Helikopter i jakt på mc-tjuv

Mölnlycke

Såväl helikopter, mc-polis som hund var inblandade i jakten på en misstänkt motorcykeltjuv i Mölnlycke i onsdags.



Det var vid lunchtid i onsdags som polisenfick ett anonymt samtal om att en person setts hantera vad som misstänktes vara en stulen motorcykel i Bråta. Polisens helikopter var redan uppe i luften, och dirigerades mot området. En polisbil som kallas dit mötte därefter motorcykeln som försökte smita från platsen och ett efterföljande tog vid.

Under jakten körde mc-föraren in på gång- och cykelbanor i Säteriområdet. En mc-polis följde efter. En stund därefter såg personer ur allmänheten hur en motorcykel körde i diket söder om Säteriområdet. När polisen kom fram till olycksplatsen hade föraren sprungit iväg till fots. Motorcykeln visade sig ha stulits tidigare under dagen från Solstensområdet.

Polisen sökte efter föraren med hundpatrull men lyckades inte hitta honom. Med hjälp av hunden kunde man dock hitta en ryggsäck, en hjälm, en jacka och andra klädesplagg som man tror föraren burit. Föremålen har nu tagits i beslag. I ryggsäcken låg dessutom identitetshandlingar som möjligen tillhör tjuven.