Hoppbacken får nytt liv

Hindås

I flera år har Erik Boströms stiftelse jobbat för att bevara hoppbacken i Hindås.

Nu har kommunen gett bygglov och arbetet med att förvandla hopptornet till utkiksplats och utflyktsmål närmar sig verklighet.



– Det är viktigt att hålla historien vid liv. Kommunen har ju som mål att utveckla Härryda kommun som turistmål, säger Anders Fors.

Han sitter i stiftelsens styrelse och ser hoppbacken som en viktig del av Hindås historia som lokal metropol för vinterturism. Hans namne, ordföranden Anders Norlin, håller med.

– Det här kommer att dra folk. Det här ihop med att stationen räddas och att Bocköhalvön inte får fler än 70 nya bostäder gör att vi

behåller prägeln av turistort, säger han.

Övergiven i 30 år

Drygt 30 år har gått sedan den sista skidhopparen lyfte från Hindåsbacken och svävade mot marken nedanför. Sedan dess har Sveriges äldsta betongbacke stått övergiven och det har funnits diskussioner om att riva den. Hindåsgården, som äger backen, fick till och med ett rivningsbeslut. Lokala profiler protesterade dock så starkt att konferens-

anläggningen i stället valde att renovera hoppbacken, som börjat tappa betongflagor och bedömdes som farlig.

Renoveringen skedde 2014. Året därpå skapades Erik Boströms stiftelse, med uppdrag att bevara backen som kulturminne och utsiktsplats. Kampen för att bevara landmärket tog ny fart.

En hel del har redan hänt med hoppbacken. Förutom att de lägre delarna, som var relativt lätta att komma åt, reparerats har träd tagits ned runt den lilla hoppbacke som står intill den stora betongbacken. Belysning har också satts upp.

Storslagna planer

Med det nya bygglovet blir det möjligt att också satsa på mer storslagna planer. När backen lagats färdigt är tanken att den ska förvandlas till ett lättillgängligt utkikstorn. En hiss och en spiraltrappa ska sättas in i den och ett litet rum byggas där det går att se på utsikten och samtidigt

vara under tak. Också rörelse-

hindrade ska kunna ta sig upp till toppen på ett enkelt och smidigt vis.

– Vi förhandlar också med en som har ett observatorium,

säger styrelseledamoten Bertil Larsson och menar att stjärnskådning på tornets topp hade varit en fin upplevelse.

Hoppas på EU-bidrag

Det har också trillat in en del pengar till projektet. Stiftelsens grundare Erik Boström går in med en grundplåt på 2,5 miljoner kronor, Länsstyrelsen pytsar in 750 000 kronor och Hindåsborna själva har samlat in 60 000 kronor.

Det finns också möjlighet att få pengar av Jordbruksverket och EU, förutsatt att också Härryda kommun är med på ett hörn.

– Vi är beviljade 3,6 miljoner under förutsättning att kommunen går in med 25 procent. Vi sitter som på

nålar och väntar på hur det ska gå, säger Erik Boström som hoppas på svar från kommunen innan oktober är förbi.