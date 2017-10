Joachim är Rävlandas kraftpaket

Rävlanda

Han är en av Sveriges starkaste män och siktar på att få tävla mot den yttersta världseliten nästa år. För Härryda-Posten berättar Joachim Gustavsson om livet som strongman.

– Vi är som nallebjörnar, säger han.



”Han är stor, men han är väldigt snäll”, säger Joachim Gustavsson när hans hund Dixon kommer och hälsar vid entrén till RK Stark Hälsa, det lokala gymmet i Rävlanda.

Beskrivningen av Dixon är fullt användbar även på hans husse. Han kommer från Stenungsund, men för ett par månader sedan lockade flickvännen Joachim Gustavsson att flytta till Rävlanda. Det är där som han nu dragit igång en försäsong som är hårdare än någonsin för att han ska nå sina drömmar – att få tävla mot världens starkaste män.

Fastnade för friidrott

Under sin uppväxt var Joachim Gustavsson inne på de flesta sporter. Det var framför allt inom friidrotten han var aktiv och han kände snabbt att han hade viss talang för grenarna som krävde explosivitet och styrka. Vid 15-årsåldern kom han för första gången i kontakt med styrketräningen.

– Jag har alltid haft ett intresse för styrkesporter och body-building och sådana saker. När jag började träna så var det som för de flesta i den åldern. Man körde lite biceps och bänkpress och det var inte så seriöst, säger Joachim Gustavsson.

Stark för sin storlek

Efter ett par år kände ändå Gustavsson att det fanns någonting i styrketräningen. Intresset fortsatte att öka och han märkte också att han var väldigt stark i förhållande till sin storlek. När han fyllde 18 år bestämde han sig för att börja satsa fullt ut. Inte långt därefter ställde han för första gången upp i en strongman-tävling och slutade trea. Sedan var det inte mycket att fundera på.

– Efter det har jag varit helt fast. Jag vet inte hur det hade blivit om jag bara gymtränat. Jag tror att det hade blivit långtråkigt, men jag brinner verkligen för sporten strongman. Det finns hur många grenar som helst och så mycket att utveckla. Man måste vara bra på allt och trots att du ibland har flera hundra kilo på axlarna och väger en bra bit över hundra kilo själv så ska du kunna springa med den här vikten också, säger Gustavsson.

Efter det har framgångarna avlöst varandra. 30-åringen har blivit femma i Sveriges starkaste man fyra gånger

och 2016 nådde han för första gången en pallplats i tävlingen. Någonting som han värderar väldigt högt.

Nu är siktet stenhårt inställt på att få slåss mot de bästa i världen.

– Min stora målsättning är att få tävla i Världens starkaste man. Det är drömmen. Så nu går jag in i den här försäsongen och tränar hårdare än någonsin och får bra hjälp av min väldigt stöttande

familj. Nästa år ska jag kvala in dit. Det finns ingenting annat i mitt huvud just nu, säger Gustavsson.

Svårt pussel

Det är trots allt inte utan uppoffringar och inte ett helt lätt livspussel att få ihop när man strävar mot att bli bland de starkaste i världen i en sport där prispengarna enbart är symboliska. I dagsläget har Joachim Gustavsson ett heltidsjobb där han jobbar skift och en familj med två barn. Plus att han tränar tre timmar om dagen på gymmet. Det krävs, minst sagt, en hel del planering.

Krävs mycket energi

– Träningen är ju en sak, men du måste ha en bra sömn vilket kan vara svårt när man jobbar skift. Man måste också äta extremt mycket mat och det kan

vara som ett 24-timmarsjobb utöver ditt vanliga jobb. Man behöver så mycket energi för att orka med den här tunga träningen, säger Gustavsson och fortsätter:

– De flesta äter mellan

6 000-10 000 kalorier om dagen och det är ju upp till fyra gånger så mycket som en vanlig person. När man som jag jobbar mellan åtta och tolv timmar på dagarna och samtidigt ska äta varannan till var tredje timme så blir det nästan så att man måste upp på nätterna ibland och äta.

Joachim mäter 186 centimeter och ligger på en kroppsvikt mellan 125-130 kilo. Inom strongman-sporten betraktas han som ganska liten.

– Är men under 190 centimeter så betraktas man som kort och väger man under 150 kilo så betraktas man som liten. Man vill gå upp i vikt, men för mig är det svårt trots att jag äter den mängd mat som jag gör och det beror ju på att man tränar mycket. Samtidigt vill man inte lägga på sig fel sorts vikt och därför försöker jag hålla mig till att äta bra mat, säger Gustavsson.

Träffades på gymmet

Han nämner också sin flickvän, Johanna Kvick, som ett stort stöd och en stor anledning till att han klarar av att lägga ned den tid och energi på sin satsning som han gör. Johanna är för

övrigt även delägare i gymmet som Joachim tränar på och det var där de träffades.

– Folk som inte håller på med det här har ibland lite svårt att förstå hur mycket

tid och energi som krävs för det här. Man hade aldrig gjort det om det inte var för att man tycker att det är så otroligt kul. Det är inget man blir rik på heller, resorna till tävlingar kostar, man lägger en förmögenhet på mat, men man har en sån kärlek till den här sporten och ett så stort driv. Man gör det här för att man tycker om det. Jag tycker det här är lika roligt som när jag började, om inte roligare.

Hur brukar reaktionerna vara från folk omkring när man håller på med den här sporten och har den livsstilen som du har?

– Nu är ju det här en ganska liten sport, men efter senaste Sveriges starkaste man som sändes på tv så har man blivit mer igenkänd när man går och handlar och sådana saker. Att man är lite större än normalt får man ju höra rätt ofta och då tror folk oftast att man är body-

builder. Grejen med oss som håller på med det här är att vi är som nallebjörnar allihopa. Man kanske ser stor och farlig ut, men jag har aldrig mött någon i den här sporten som är otrevlig. Om någon kommer fram och vill prata så tycker jag att det är väldigt roligt, säger Joachim Gustavsson.