Kaptenen efter förlusten: ”Hem och göra läxan”

Pixbobloggen

Missad straff, missade öppna lägen och självmål. Det var allt annat än Pixbos kväll när Linköping kom på besök. Det blev till slut 7–5 till gästernas favör efter att avgörandet kommit i öppet mål.

Det var annars Pixbo som fick den bästa starten i matchen. Hemmalaget fick tidigt chansen i powerplay och då hittade lagkaptenen Daniel Calebsson nätet.

– (Martin) Östholm bågar över och släpper ned den på mig och jag sätter dit den, så det var skönt med en bra start. Men tyvärr mycket annat som är dåligt idag, säger Daniel Calebsson.

Den första perioden skulle bli en svängig sådan. Linköping kom nämligen tillbaka med både en kvittering och ett ledningsmål bakom Oskar Adler som fick chansen från start mellan Pixbostolparna.

Martin Östholm såg sedan till att kvittera igen genom att bryta ett uppspel och sedan kliva in och avsluta distinkt.

Linköping tog sedan på nytt ledningen innan Linus Andersson gjorde 3–3 efter passning från Isak Julkunen och Martin Östholm såg till att Pixbo gick till den första periodpausen med en 4–3-ledning med sitt andra mål i matchen.

– Vi fick två powerplay och de låg lite lågt med sin box så vi fick ju en del lägen. De tjuvade på att jag skulle passa så då kunde jag skjuta istället, säger Östholm.

I den andra perioden grinade det emot Pixbo – ordentligt.

Hemmalaget hade inte minst två stolpskott, där det ena ledde till en kontring där en Linköpingsspelare skickade in bollen i mitten och via Martin Ojaniemi (som även var den som sköt i stolpen) gick bollen in bakom Oskar Adler och såg till att det stod 6–5 till gästerna inför den tredje perioden.

Pixbo, som i paus bytte målvakt från Oskar Adler till Jon Hedlund, pressade rejält i den tredje perioden och skapade en mängd chanser för att kvittera. Den bästa kom när Daniel Calebsson fick chansen på straff, men ett dribblingsförsök och sedan en lyftning var inte tillräckligt för sätta dit den.

– Ibland har jag bestämt mig innan och ibland hittar jag på någonting på vägen. Den här gången hade jag bestämt mig innan, men mitt utförande var nog lite för dåligt. Det är bara hem och göra läxan och göra det bättre nästa gång, säger Calebsson.

Hemmalaget tog sedan ut målvakten i ett försök att nå en kvittering, men då passade Linköping på att spika slutresultatet 5–7.

– Snöpligt tycker jag. Vi ger oss själva chansen och jag vet inte hur många av deras mål kommer till. Det känns som att de knappt behöver skjuta ibland för att göra mål. Det är väl vår oskicklighet som gör att vi inte vinner idag även om det känns som att det hade kunnat gå hur som helst, säger Daniel Calebsson.