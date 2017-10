Kontroversiellt avgörande när Pixbo föll: ”Svårt att acceptera”

Pixbobloggen

Det skulle bli ett omtalat avgörande när Pixbo föll på hemmaplan mot topplaget Storvreta. Gästerna hade ledningen med 5–4 när Pixbo fick chansen i powerplay med en minut kvar av den tredje perioden. Hemmalaget plockade ut målvakten och gick hårt för en kvittering, men skulle istället straffas. Storvreta vann bollen och Martin Östholm sprang mot byte för att hemmalaget skulle få in sin målvakt igen. Gästernas Viktor Andersson hann slå en boll som studsade mot det tomma Pixbomålet, men Jon Hedlund kastade sig dit och slog undan bollen. I tid trodde de flesta, men bollen dömdes in för ett matchavgörande 6–4-mål.

– Domarna har inga repriser, så jag förstår att det är ett svårt jobb. Som jag upplever situationen, som de på läktarna och de som kollar video hemifrån upplever det så är inte ens bollen på mållinjen. Hela bollen måste passera mållinjen så det skiljer ju två decimeter. Det är svårt att acceptera det beslutet då, säger Pixbomålvakten Jon Hedlund.

Vad sa domaren till dig?

– Han säger att han är helt säker och det måste han vara för att blåsa mål. Jag kan inte argumentera om hans uppfattning, men sedan har man ju en video som kan visa att det ligger närmare min uppfattning än hans, säger Hedlund.

Storvreta gjorde sedan ytterligare ett mål i tom kasse och vann med 7–4.

Det var annars en jämn tillställning där gästerna fick den absolut bästa starten med ett lite billigt ledningsmål redan efter 18 spelade sekunder. Pixbo skulle trots allt kliva in i den första periodpausen med en 2–1-ledning efter mål av Daniel Calebsson och Charlie Sköld.

Storvreta kom tillbaka i mittakten och fick inte minst några snabba spelvändningar som man lyckades utnyttja. Pixbo skulle trots allt kriga på hårt och skapa lägen även dem, vilket gjorde att ställningen inför den sista perioden var 4–4. Pixbos tredje mål stod Jens Milesson för och det fjärde var ett riktigt drömmål där Adam Persson spelade Martin Östholm som direktpassade över till Max Wahlgren som direktsköt i öppet mål.

Men det skulle som sagt inte gå Pixbos väg. Efter ett relativt tidigt 5–4-mål från Storvreta i den tredje perioden lyckades topplaget hålla emot Pixbo Wallenstam.

– Vi ger bort lite för många mål. Vi får slita för mycket i försvaret och speciellt i andra perioden för de för mycket spelvändningar. Det är surt. Vi står upp relativt bra, men måste vara mer effektiva om vi ska slå Storvreta. Samtidigt gör många spelare det bra. Så sågade som vi är inför säsongen ska ju inte vi ha en chans mot Storvreta som är tippade topp två, men det står ändå 4–4 inför tredje perioden. Det är skönt att det är tidigt på säsongen så att vi har tid på oss att göra läxan, säger Pixbotränaren Jonas Eliasson.