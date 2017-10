Lif-kaptenen: ”Har gått rakt uppåt”

Fotboll

En riktigt tung vårsäsong, men under hösten har Landvetter IF 2003 rest sig ordentligt och i säsongens sista hemmamatch visade laget att man blivit varm i division 2-kläderna.



Fem inspelade poäng efter halva säsongen.

19 när den nu kan sumeras.

Landvetter IF 2003 hittade verkligen in på rätt spår under säsongens andra halva. Under den gångna veckan spelade laget sina två sista matcher för året och det började med hemmamatch mot Hisingsbacka.

Det var Lif 2003 som tog tag i taktpinnen under matchinledningen och skapade en del halvchanser, men saknade de riktigt heta lägena. Utdelningen skulle trots allt komma för hemmalaget ganska tätt inpå halvtidsvilan. Bollen hamnade ut till Emmy Larsson som lyckades placera in 1–0 vid den bortre stolpen.

– Vi kämpar hårt och jag tycker att vi spelar bra också, säger Landvetterspelaren Saga Fahlström.

Täta defensivt

Landvetter fortsatte att vara det bättre laget även under den andra halvleken. Gästerna gjorde sina försök, men hade svårt att sig i genom Lif-försvaret.

Det blev till slut en klar seger för Lif som stängde igen matchen helt under sista kvarten. Klara Åberg gjorde 2–0-målet och på en indirekt frispark efter att Hisingsbackas målvakt tagit upp bollen med händerna efter en bakåtpassning kunde Landvetterkaptenen Emma Nilsson bomba in slutresultatet 3–0.

– Kul med vinst och att få slå dem när vi förlorade med 1–0 senast. Riktigt gött. Vi spelar bättre och bättre för varje match som går och har verkligen gått rakt uppåt sedan början av säsongen, säger Emma Nilsson.

Vad känner du är största skillnaden med er nu under hösten där ni verkligen klivit upp från våren?

– Jag tror att det handlar mycket om att vi fått känna på tempot och blivit mer bekväma i hur den här serien här. Det handlar mycket om erfarenhet, säger Landvetterkaptenen.

Lagkamraten Saga Fahlström menar också att Landvetter kommit ihop mer som grupp och att det är det som gett effekt den senaste tiden.

– Vi har blivit mer samspelta. Under våren kändes vi som ett helt nytt lag, men nu har vi spelat ihop oss och blivit mycket bättre, säger Fahlström.

Förlust i sista matchen

I säsongens sista match där Landvetter ställdes mot Tvååker blev det en 2–0-förlust. Det gör att laget hamnar på 19 inspelade poäng den här säsongen och placerar sig på en åttondeplats i division 2 den här säsongen.

– Vi är absolut nöjda. Det är en klar förbättring från förra året och det känns som att juniorerna, vi och hela klubben har tagit ett steg framåt. Det känns verkligen som att vi är på rätt väg, säger Emma Nilsson.