Lindh stängde med drömmål: ”Bland de snyggaste jag gjort”

Pixbobloggen

Pixbo ledde med 7–3 i hemmamötet med Dalen när drygt fem minuter återstod av matchen. Gästerna hade fått chansen i powerplay och pressade hårt för en reducering – då avgjorde William Lindh tillställningen i boxplay med ett riktigt drömmål.

Lindh fick bollen på sin forwardsposition på egen planhalva med Dalenförsvarare framför sig.

– Jag var helt slut. Jag hörde på bänken att de ropade åt mig att hålla i bollen, men det hade jag aldrig orkat så jag tänkte att jag chansar, säger Lindh.

Pixbospelaren drev uppåt, tunnlade upp sin försvarare som försvann halvvägs upp på tredje raden i Wallenstamhallen och ensam mot målvakten lyfte han sedan hur kyligt som helst in 8–3.

– Oerhört kul när det händer. Det där fungerar väl två gånger av tio, så nästa gång kommer det inte fungera (skratt), säger Lindh.

Det måste varit ett av dina snyggare mål i karriären, eller?

– Oh ja. Det var helt klart bland de snyggaste jag gjort. Så ödmjuk får jag vara, säger William Lindh.

Det var annars den första perioden som blev matchavgörande för Pixbo Wallenstam i lördagens hemmamöte mot mittenkonkurrenten Dalen. Pixbo gjorde 1–0 redan efter drygt två minuter genom Philip Bringestedt.

Dalen kvitterade visserligen omgående, men hemmalaget väntade inte länge med att ta ledningen igen när Danny Estrella-Näslund satte 2–1. Estrella-Näslund som för övrigt gör sin första SSL-säsong.

– Jag hann inte tänka så mycket, men vi hade ett fint anfall och jag stack in mot mål för jag såg att (Martin) Östholm skulle skjuta. Sedan studsade bollen ut till mig och då petade jag bara in den. Ett riktigt skitmål, men väldigt skönt, säger Estrella-Näslund.

Hur har säsongen varit för din egen del så här långt?

– Jag hade inte så stora förväntningar inför säsongen som ny i laget och kommer från division 1, men jag har fått spela mer än vad jag trott och det är jättekul. Det känns som att det har gått rätt bra, säger Pixboforwarden.

Hemmalaget var ändå långt i från klara med sitt 2–1-mål i den första perioden. Pixbo visade prov på lysande effektivitet och hann även med 3–1 genom Jens Milesson, 4–1 genom Martin Östholm och 5–1 från Jesper Andreassons klubba innan första 20 minuterna var över.

– Jag vet inte hur många skott vi hade, men hälften måste gått in i alla fall. Det bara smällde kändes det som, säger Danny Estrella-Näslund.

Dalen trummade på hårt i sina stunder under den andra och tredje perioden, men Pixbo slet hårt och med en storspelande Jon Hedlund mellan stolparna kunde man alltså till slut vinna med 8–3.

– Vi har slitit hårt hela säsongen, men idag torskar vi inte en närkamp känns det som. Riktigt gött go. Jag hade en bra känsla redan från början, säger Pixbos William Lindh.

Vad säger du om säsongen så här långt?

– Vi har gjort precis det vi ska göra. Jag tycker vi kan gå med huvudet högt även när vi förlorar mot Storvreta och Växjö. Kanske att vi skulle vunnit mot Linköping, men jag är jättenöjd med att vi har ett sådant jäkla go i laget, säger William Lindh.