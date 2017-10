Lis kryssade i avslutningen

Fotboll

Säsongen är över för Landvetter IS. Det blev en poäng i lagets sista match och till slut en femteplats i tabellen.



Snudd på krisläge efter halva säsongen, men efter Svenska cupen-matchen mot IFK Göteborg har Landvetter IS varit obesegrade. Sex raka segrar följdes upp av två oavgjorda tillställningar för att avsluta säsongen.

Det var Lärje-Angered som stod för motståndet i säsongsavslutningen. Hemmalaget tog en tidig ledning, men Yasin Belouati såg till att kvittera för Landvetter efter 50 minuter. Lärje-Angered tog sedan ledningen igen och såg ut att gå mot seger, men i den 90:e minuten nickade Efe Yildirim in 2–2 som blev slutresultatet. Med 33 poäng och plus 13 i målskillnad slutar Landvetter IS femma i division 3.