Målfest när Pixbo tog stark bortaseger

Pixbobloggen

Fullträffarna avlöste varandra när Pixbo Wallenstams damer gästade Täby under söndagskvällen och det blev till slut ”Rävarna” som var effektivast.

Gästerna rivstartade med ett 1-0-mål redan efter dryga minuten spelad. Det var Lisa Andebratt som hittade fram till Emmelie Södergren som blev matchens första målskytt.

Hemmalaget kvitterade, men svar på tal kom omgående från Pixbohåll och nu passande Lisa Andebratt som assisterade till 1-0-målet på att hänga dit bollen på egen hand.

Andebratt låg även bakom 3-1 som också kom i den första perioden när hon hittade Stephanie Boberg som fortsätter visa målform den här säsongen.

– Jag tycker vi spelar bra i den första perioden. De har en förstafemma som är väldigt bra och vi sätter hela tiden vår förstafemma på att stänga ner dem, säger Pixbotränaren Per Tjusberg.

Under mittakten avlöste målen varandra. Mellan 2.11 och 11.31 i perioden gick siffrorna från Pixbos 3-1-ledning till en 6-5-ledning. Målskyttar hos gästerna blev Cecilia Habib Westh, Eliska Krupnova och Frida Ahlstrand.

– Det var skönt att vi bara förlorar den perioden med ett mål för det hade kunnat vara värre. Det blev väldigt mycket fram och tillbaka och vi går ned på två femmor i båda lagen. De gillar den typen av spel som blev där så jag är glad att vi kommer in till tredje perioden i ledning, säger Per Tjusberg.

Den tredje perioden skulle sedan handla om gästerna. Lisa Andebratt gjorde sitt andra mål i matchen för 7-5, Laura Manninen satte 8-5 innan Stephanie Boberg spikade slutresultatet 9-5. Assisten på sista målet?

Just det, Lisa Andebratt, som stod för fem poäng i Pixbos seger mot det tippade topplaget Täby.

– Lisa var väldigt bra. Hela hennes femma fick ju uppgiften att köra över deras andrafemma och det gjorde de verkligen. De orkar inte alls i tredje perioden och vi kontrollerar den väldigt bra. Jag tycker vi gör en riktigt bra match, säger Tjusberg.

Skönt att studsa tillbaka direkt efter förlusten mot IKSU?

– Verkligen. Det hade varit tufft att förlora här och sedan möta Mora nästa vecka och riskera torsk mot samtliga topplag. Vi har gått tillbaka till grunderna lite under den här veckan och kört på lite aggressivare försvarsspel och det satt väldigt bra. Det blev ett skönt avslut på den här veckan.

Hur kommer veckan se ut nu inför mötet med just Mora nästa helg?

– Vi tar ledigt imorgon (måndag) och sedan tränar vi tisdag, onsdag, torsdag innan vi möter Malmö borta på fredag. Jag hoppas att vi kan få en hyfsat komfortabel bortamatch där. Mora spelar ganska likt Täby. De har en väldigt bra förstafemma som det gäller att stänga ned, så taktiken kommer nog bli densamma, säger Per Tjusberg.