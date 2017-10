Näringslivet ger Härryda högt betyg

Härryda kommun

Härryda kommun får en bättre placering än någonsin förut i Svenskt näringslivs årliga företagsranking och kammar hem en fjärdeplats.

– Det är kul att vårt arbete verkar ge resultat. Sedan 2,5 år tillbaka har vi haft som mål att bli nummer ett på den här rankingen, säger kommunalrådet Per Vorberg (M).



Per Vorberg berättar att mycket gjorts för att skapa förbättring för de lokala näringsidkarna, men att det tar ett tag att få in förändringarna i hela verksamheten. Det handlar om allt från hur kommunen pratar om företagande till hur politiker och tjänstemän kommunicerar med och agerar mot företagarna. Och det gäller inte bara att ordna snabba handläggningstider, ge ett positivt bemötande kring företagsfrågor och att erbjuda möjlighet att gå in som entreprenör i kommunala projekt.

– Det handlar om en helhet, säger Per Vorberg.

Bemötandet viktigt

Han förklarar att den företagare

som till exempel upplever sig som dåligt bemött när ett barn ska lämnas på förskolan inte kommer att vara lika nöjd med kommunens service.

Också kommunalrådet Patrik Linde (S) ser det som viktigt att satsa på företagsklimatet, och därmed hela Härrydas samhälle.

– Företagande ger jobb och jobb ger skattekraft. Det är viktigt att vi har ett starkt företagande, säger han.

Privat kompletterar

Per Vorberg tror inte det finns några generella problem med att låta privata aktörer stiga in på traditionellt kommunala områden, bara de gör det bra.

– Privata företag kompletterar den kommunala verksamheten. Kvalitén är det man ska jämföra, säger han.

Även om Socialdemokraterna generellt är positiva till företagande och att områden läggs ut på entreprenad vill de inte att privatiseringar ska kunna ske inom alla områden.

– Vård, skola och omsorg borde inte privatiseras utan vara kommunal, annars finns det risk att fokus hamnar på att vara vinstdrivande. Övriga entreprenader är bra. Med det samhälle jag vill ha kanske vi inte kan nå rankingens förstaplats, säger Patrik Linde och menar att det inte heller finns något egenvärde i att ligga alldeles i topp.

Färre företag än rikssnittet

När det gäller andelen privata

företagare per 1 000 invånare hamnar Härryda kommun under rikssnittet. Både Per Vorberg och Patrik Linde menar dock att fler företag är på väg.

Airport city byggs och hela flygplats-

området kan betyda ett behov av mer samhällsservice.

– Sedan hoppas vi att små innovativa företag ska etablera sig i Landvetter södra. Där kan vi skapa bra förutsättningar, men vi kan inte styra det hela, säger Per Vorberg.

Vill jobba mot skolan

En av punkterna som undersökts i rankingen är hur företagarna ser på skolans attityder till företagande.

Där har politikerna idéer om att jobba mer med näringslivsfrågor i grundskolan.

– Tänk om vi skulle ta ett strategiskt beslut om att alla kommunala skolor ska jobba med företagsamhet och ge resurser till det. Det finns mycket

utbildningsmaterial för företagsamhet också för grundskolan, säger Per Vorberg.

Ett annat sätt att förbättra för företagarna är att se till att deras anställda har någonstans att bo och att deras företag har möjlighet att växa och samtidigt stanna kvar i Härryda kommun.

Sa bara ”poff”

– Vi har många mindre företag som håller på att växa ur sina lokaler, säger Per Vorberg och berättar att den mark som säljs går åt snabbt.

– Vid Björröd sa det poff och var sålt.

Patrik Linde håller med om att det är viktigt att kunna erbjuda mark.

– Och det är viktigt att kommunen köper mark när det är möjligt. Det är lättare att planera för industrimark på den yta vi själva äger, säger han och tillägger att det dessutom gör det lättare att säkra att det byggs lokaler för företag och inte enbart för bostäder, som är mer lönsamma.

– I ett bra samhälle byggs det

bostäder på höjden och finns ytor för företag i bottenvåningarna. Sedan måste vi ju ha industrimark också, fortsätter Linde.

Solna bäst för företagen

Allra högst upp i rankingen över företagsklimatet hamnar Solna, för tionde året i rad.

– Nu får vi blicka mer mot Stockholmskommunerna. Jag ska åka till Solna och se hur de gör där. Det här handlar om ständiga förbättrings-

områden, säger Per Vorberg.

Viktigt före dialog

Samtal kommer också att fortsätta med Trafikverket och andra aktörer för att förbättra möjligheterna för det lokala företagandet. Och med företagarna själva.

– Om vi tar ansvar för handläggningar och bemötande, att ordna mark och bostad, då gör vi det vi kan. Sedan måste vi hela tiden ha en dialog med företagarna. En sådan här ranking är ett av verktygen vi använder oss av för att bli bättre, säger Per Vorberg.