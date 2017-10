Pixbo nollade Malmö: ”Mycket att ta med oss”

Pixbobloggen

Malmö på bortaplan blev inga större bekymmer för Pixbo Wallenstams damer och det skulle bli matchens mittakt som blev direkt avgörande.

Gästerna tog ledningen i den första perioden och det var den finska landslagsbacken Laura Manninen som blev Pixbos första målskytt i matchen. Målet kom efter drygt 14 spelade minuter.

Sen kom den andra perioden och det var som sagt här det skulle hända grejer från Pixbohåll. Efter 11.39 såg nästa landslagsback, Stephanie Boberg, till att öka på Pixbos ledning till 2-0. Tre minuter senare kom 3-0, Stephanie Boberg gjorde sitt andra mål för kvällen för 4-0 och med 28 sekunder kvar av den andra perioden kom också 5-0 genom tjeckiskan Eliska Krupnova.

– Det känns som att vi får lite islossning där. Vi har inte riktigt skärpan i sista passningen i första perioden, men det blir bättre i andra och vi har även marginalerna med oss, säger Stephanie Boberg som gjorde sitt första mål på straff.

– Jag drog den först vänster, sedan höger och tillbaka till vänster och lade in den på backhand ganska tajt för målvakten, säger Boberg.

Den andra fullträffen var desto mer komfortabel.

– De gör ett riktigt bra jobb i pressen och Emmelie Södergren spelar över till mig som släpar lite på bortre och jag behöver bara smacka in den i öppet mål, säger Boberg.

Om inte matchen var avgjord efter 5-0-ledningen så var den definitivt det när Alicia Fylke satte slutresultatet 6-0 tidigt i den tredje perioden.

– Det var mycket kamp och närkamper idag. Jag tycker vi har mycket att ta med oss från den här matchen. Vi sätter försvarsspelet väldigt bra, sedan är det skärpan i sista passningen offensivt som kan bli lite bättre. Vi hade kunnat göra ännu fler mål idag, säger Stephanie Boberg.

Segern innebär att Pixbo vunnit fem av sina sex inledande matcher och ett bättre facit så här långt är det bara Endre och KAIS Mora som har, och det är just Mora som är Pixbos nästa motståndare.

– Det gäller att vi är med i huvudet och kropparna för Mora är ett riktigt tempostarkt lag. Vi ska se till att inte tappa bollen i fel zoner för de ställer om väldigt snabbt. Det känns skönt att vi slog Täby efter förlusten mot IKSU så att vi har med oss den inför den här matchen, säger Stephanie Boberg.

Pixbo-Mora spelas i Wallenstamhallen på söndag.