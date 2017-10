Pixbospelaren om säsongens andra fullträff: ”Sådana mål vi ska göra”

Pixbobloggen

Underläge 2–3 i den första perioden – då stod Linus Andersson för sitt andra SSL-mål den här säsongen. Det var efter att Isak Julkunen vunnit sin duell i hörnet och hittade Andersson framför kassen som målet uppstod.

– Han lyckas göra sin kille och får mycket yta. Jag är inte säker på att han ser mig, men han skickar in den framför mål och efter det är det ju kamp mot Anton Karlsson framför kassen. Jag tror den studsar på båda våra klubbor innan den går in. Det var skönt och det är väl lite fler sådana mål vi ska göra och inte släppa in, säger Linus Andersson.

För annars var det den typen av bollar som slank in bakåt i förlusten mot Linköping.

– De hade marginalerna på sin sida. Någonstans förtjänar man väl det, men det känns som att det kunnat studsa vår väg. Speciellt i andra perioden där vi har några stolpskott och gör något självmål. Vi skapar ju tillräckligt med chanser i sista för att utjämna och gå om, men tar inte vara på dem, säger Andersson.

Vad säger du annars om säsongsinledningen så här långt?

– Det har väl gått lite upp och ned och vi visste väl kanske att det skulle vara lite så. Jag tycker ändå att vi har fått ganska bra besked och vi vet att vi har en ganska bra topp och ett bra slit. Bara vi vässar sista tredjedelen så tror jag att vi kan bli farliga, säger Linus Andersson.