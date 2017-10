Pixbotränarnas tankar inför helgens drabbningar

Pixbobloggen

I helgen är det matchdags på hemmaplan för både damlaget och herrlaget. För damernas del är det Jönköping som väntar under söndagen klockan 16.00. Nykomlingarna som på pappret inte ska vara några bekymmer för Pixbo, men som samtidigt överraskat många under säsongsinledningen och det är inte hemmatränaren Per Tjusberg emot.

– Jag gillar att Jönköping har gått bra och tagit poäng för då minskar risken för underskattning. Jönköping är ett lurigt lag så det kommer att bli en rolig match, säger Tjusberg.

Pixbodamerna kommer närmast från en bortaseger mot Telge med 11–6 med Stephanie Boberg som femmålsskytt. Under den senaste tiden är det ett specifikt spelmoment som laget har lagt ned väldigt mycket tid på.

– Spelvändningarna. Både offensivt och defensivt. Det har sett bra ut och igår hade vi den bästa träningen på länge. Alla var på tårna och det var mycket fart.

Just nu är det frågetecken kring två spelare inför matchen. Emmelie Södergren har länge dragits med fotproblem och kommer vila under matchen mot Jönköping. Även Frida Ahlstrand riskerar att missa matchen av samma anledning.

– Vi vill få spelarna hela till efter landslagsuppehållet, säger Per Tjusberg.

För herrlagets del väntar Dalen under lördagen i Wallenstamhallen klockan 15.00. Ett lag som just nu ligger två placeringar efter Pixbo med en poäng mindre inspelad.

– Det blir en tuff match. Vi får inte bli av med bollen på fel ställen. Sedan måste vi kasta bollarna på mål och kriga in dem. De är väldigt kompakta i försvaret så det är svårt att spela ut Dalen. Deras förstafemma är bra också. Det är inget snack om att de har en del spets, säger herrtränaren Jonas Eliasson.

Hur har träningarna känts i veckan?

– Igår var det inte jättebra. Det var lite grinigt, men det behöver inte vara negativt, säger Eliasson och fortsätter:

– Vi har en skön känsla i laget och vi känner att vi har presterat bra innebandy. Självklart hade vi velat ha fler trepoängare, men vi hoppas kunna ta en imorgon. Vi har en bra känsla och vi är sugna.

Pixboherrarna kommer att vara utan målvakten Oskar Adler i helgen och det är även frågetecken på Tom Carlsson och lagkaptenen Daniel Calebsson.

Som tidigare nämnt står det också klart att Linus Henrikssons avstängning kvarstår och han blir borta i totalt åtta SSL-matcher.

– Vi hade hoppats på att få tillbaka honom tidigare, men det är bara att acceptera, säger Jonas Eliasson.