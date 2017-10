Pressmeddelande från Pixbo efter otäcka smällen mot Växjö

Pixbobloggen

Pixbo Wallenstams klubbchef Fredrik Edendahl skriver följande angående händelsen mellan Christopher Holmér (Växjö) och Linus Henriksson (Pixbo Wallenstam) i gårdagens match i SSL herr mellan Växjö och Pixbo Wallenstam.

Inom Pixbo Wallenstam ser vi alltid väldigt allvarligt på händelser som skadar både spelare likväl som idrotten vi älskar. Tillsammans med alla inblandade har vi det senaste dygnet pratat om vad som hände på planen, varför det hände och hur vi skall gå vidare med detta för att hjälpa alla inblandade och skapa samsyn kring händelsen med alla inblandade.

Vi vet att Pixbo Wallenstams spelare Linus Henrikssons klubba träffade Växjö Vipers Christopher Holmér i ansiktet och vi är alla tacksamma för att skadan inte blev värre. Videogranskningsenheten hanterar idag ärendet och kommer inom kort rapportera till disciplinnämnden inom förbundet beroende på utfall av granskningen. Pixbo Wallenstam kommer att avvakta detta utlåtande parallellt som vi för en dialog med vår spelare och Växjö Vipers för att göra vårt yttersta för att ta ett beslut som är väl underbyggt och genomtänkt tillsammans med förbundet. Vi arbetar aktivt med att ge det stöd som både våra egna och andra inblandade så väl behöver just nu.

Pixbo Wallenstams Linus Henriksson säger såhär om händelsen

– Jag är hemskt ledsen för att det blev som det blev. Det hela blev väldigt olyckligt och jag skulle väldigt gärna vilja ha den händelsen ogjord så klart. Jag har under måndagen haft en dialog med Christopher om händelsen.

Klubbchefen i Pixbo Wallenstam Fredrik Edendahl har under måndagen träffat inblandade parter

– Jag vill tacka Stefan Angeskog, klubbchef i Växjö Vipers och Niklas Nordén Växjö Vipers SSL tränare, som jag idag på kort varsel fick möjlighet att besöka och sitta ner tillsammans med i Växjö för att hjälpas åt att hantera den uppkomna situationen. Jag fick även en möjlighet att träffa och prata med Christopher på plats i Växjö kring händelsen.

Fredrik Edendahl

Klubbdirektör Pixbo Wallenstam