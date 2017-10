SAS-plan utrymt på Landvetter efter larm om rökutveckling

Landvetter

Ett SAS-plan skulle under måndagsmorgonen lyfta från Landvetter mot Köpenhamn, men efter larm om rökutveckling i kabinen fick planet utrymmas.



Det var strax innan klockan 10.00 på måndagsmorgonen som det drogs i haverilarmet från ett flygplan som skulle lyfta från Landvetter flygplats mot Köpenhamn.

Anledningen ska vara indikation om rökutveckling i planet och de 87 passagerarna som var ombord fick evakueras med buss. Planet hann aldrig lyfta från marken innan larmet om rökutveckling kom.

– Planet hade börjat rulla, men var inte uppe i någon hög hastighet. Vi vet inte så mycket mer än att det drogs i larmet för indikation av rök i kabinen, men jag har inga uppgifter om någon synlig rök eller röklukt, säger Josabeth Salenius på Swedavias presstjänast till HP.

Vad händer just nu?

– Planet undersöks av tekniker. Räddningstjänsten har precis avslutat sitt arbete. Allt verkar gått lugnt till och vi har inte fått några uppgifter om personskador, säger Josabeth Salenius.

Härryda-Posten har varit i kontakt med Anders Wilson som var en av passagerarna på SAS-planet mot Köpenhamn och skulle sedan vidare till San Diego på jobb.

– Det var ganska dramatiskt. Motorerna stängdes av och planet saktade in. Det blev tyst och alla undrade vad som hände. Sedan ropade de ut ”This is an emergency, everybody get out”. Då undrade man ju först om man skulle öppna ett fönster eller slita upp nödutgången, men det var lugnt och alla tog sig ut den vanliga vägen. De skickade in rökdykare och det var massa räddningstjänst runt planet. De skötte det väldigt proffsigt, säger Wilson.

Vad hände med er passagerare sedan?

– Vi kördes iväg med buss och sitter nu på en separat terminal och väntar på besked. Ambulanspersonal har varit här och kollat så att alla mår bra. Kaptenen har också informerat om att de gör så här för att säkerheten går först, säger Anders Wilson.