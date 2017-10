Textilkonst

– Jag tänker att försvunna strumpor är ganska typiskt för vardagskaoset. Det är en bra symbol, säger textilkonstnären Frida Breife.

Från lördag och tre veckor framåt går det att se hennes lekfulla strumpkonst på Mölnlycke kulturhus.



Vi har alla varit med om det och förundrats: hur kan en strumpa i varje par försvinna så lätt? En som tagit fasta på vardagsmysteriet är textilkonstnären Frida Breife. Hon ser en tydlig symbolik i strumpfenomenet: hur det går att försöka ordna vardagen, sortera och para ihop, men att det till slut bara är att acceptera att vardagen inte alltid ser perfekt ut.

Frida berättar att hon själv har en rätt stor familj med många oregelbundna tider och behov att hålla koll på, symboliserat av en stor mängd strumpor som förläggs och försvinner i tvätten.

Totalt har hon och hennes nuvarande sambo tre tonårsbarn på deltid och en gemensam sexåring. Strumporna behöver alltså inte ens alltid ha sin like i samma lägenhet som Frida försöker para ihop dem i.

I ärlighetens namn är inte alla strumpor i konstverken ensamma. Vissa har en tvilling, men har blivit för små och för nötta för att hamna på en ny fot.

I utställningen Udda eller normalt? har strumporna sytts ihop i rader eller cirklar och bildat olika färgteman och mönster. Några separata strumpor har broderats med enkla korsstygnsmönster. På ett konstverk med sammanfogade strumpor har Frida broderat till synes slumpmässiga engelska ord på varje plagg: away, bye, only, must, cold, here…

– Det är ord som inte riktigt går att bestämma; de kan ha lite dubbel betydelse eller vara sådana som håller ihop meningar snarare än har betydelser i sig, förklarar Frida.

Samtidigt som strumpkonsten gestaltar vardagspusslet och svårigheten att ha ordning på allt innehåller den också ett stråk av annan symbolik.

– Det är en samtidskommentar om hur vi konsumerar och slänger saker, säger Frida och ser ut över mängden strumpor hon sparat.

För Frida själv var strump-konsten ett sidoprojekt från början. Vanligtvis skapar hon genom att brodera med små små stygn.

– Det här är mer en lekfull grej. Jag tog strumporna till ateljén och la dem i en hög. Det var säkert bara en lek att jag började lägga ut dem. Sedan hade jag med strumpbilderna i en utställning, säger hon och berättar att det gick så bra att ett konstverk såldes till en offentlig vägg.

Förhoppningen är att utställningens besökare i Mölnlycke ska få en positiv upplevelse.

– Jag hoppas att den väcker igenkännande hos folk och att de blir glada, inte upprörda, säger hon.

Utställningen Udda eller normalt? har vernissage på lördag i Mölnlycke kulturhus. Den hänger kvar till den 11 november.