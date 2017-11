Biljakt efter stulen porsche

Härryda

I måndags kväll stod en man och tankade sin porsche på en bensinmack vid Slakthuset i Göteborg då en okänd man hoppade in i bilen och körde iväg. Bilägaren hade en kompis i närheten och de tog upp jakten samtidigt som de larmade polis.

Porschen kördes ut på riksväg 40 och i höjd med flygplatsmotet kom polisen i kapp. Biltjuven svängde av mot Härryda och körde via småvägar ut på länsväg 156 och följdes efter av både polisbilar och helikopter.

Polisen ringade in bilen som dock körde på en av polisbilarna, for in i vägräcket och fick punktering på ett framdäck.

Bilföraren gav sig inte utan drog på full gas men fick sladd på den hala vägbanan och punkterade ett bakdäck. Efter ytterligare försök att komma undan tog färden helt stopp och mannen kunde gripas.

Mannen som är i 30-årsåldern är skriven i Härryda kommun och är välkänd av polisen. Han anhölls och är nu misstänkt för en mängd brott: tillgrepp av fortskaffningsmedel, grov olovlig körning då han saknar körkort, drograttfylleri och narkotikabrott, brott mot knivlagen, brott mot vapenlagen (hade tårgas med sig), vårdslöshet i trafik.

Slutligen är mannen även misstänkt för att inte ha stannat på polismans tecken.