Efter nya samarbetet – Pixbo förstärks med två talanger

Pixbobloggen

Pixbo Wallenstam har inlett ett samarbete med den tjeckiska klubben Tatran Střešovice och redan nu står det klart att SSL-klubben kommer att få förstärkning av två tjeckiska stortalanger. Marek Beneš och Ondřej Němeček har anslutit till klubben och kommer att representera Pixbo under fem veckors tid som ”temporary players”. Duon kommer även vara tillgängliga under matcher.

– I och med vårt nyligen ingångna avtal får vi nu en fin möjlighet att prova Marek Beneš och Ondřej Němeček i världens bästa innebandyliga. Killarna är laddade och ser verkligen fram emot att konkurrera om en plats i laget både nu och i framtiden. Vi är många i organisationen som kommer göra vårt bästa för att få killarna att trivas i Mölnlycke och Pixbo Wallenstam, säger Fredrik Edendahl, klubbdirektör och tillägger:

– Utöver dessa spelare ser jag också fram emot även att få titta på den lovande 17-åringen som kommer ansluta från Tatran Střešovice i början på nästa år för att provspela under två veckor och uppleva Pixbo Wallenstam på nära håll, säger Edendahl i ett pressmeddelande.

Marek Beneš och Ondřej Němeček kommer även utbildas i svenska under sin tid i Mölnlycke och där kommer man bland annat ta hjälp av damernas tjeckiska landslagsstjärna Eliska Krupnova.

Herrlagets tränare, Jonas Eliasson, säger så här om de kommande veckornas tillskott:

– Kul att vi får hit två av Tjeckiens mest lovande spelare. Det ska bli spännande att få se dem i världens bästa liga. Marek Beneš är en snabb toppspelare med ett vasst skott och Ondřej Němeček är en rightback med bra spelsinne. Vi hoppas att de kommer trivas hos oss under denna period.