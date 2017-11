Henriksson om turbulenta tiden: ”Det tog hårdast på mig”

Pixbobloggen

Stängdes av i åtta SSL-matcher och polisanmäldes – nu berättar Pixbospelaren Linus Henriksson om den turbulenta perioden efter händelsen i Växjö och känslan av att vara tillbaka efter avstängningen.

Det var den 1 oktober i den tredje omgången av SSL-säsongen som händelsen inträffade. Pixbo Wallenstam gästade Växjö IBK i en match där hemmalaget till slut vann med 5–2, men det var inte resultatet som skulle dra rubrikerna till sig efter matchen. Det var en situation mellan Pixbos Linus Henriksson och Växjös Christoffer Holmér. En händelse som Linus Henriksson, trots att det är över en och en halv månad sedan, minns mycket väl.

– Jag minns den väldigt tydligt och man blir ständigt påmind. Jag följde bollen som gick ned bakom mål och de driver upp på vänsterkanten. Jag har blicken mot bollen och Holmér möter mig i mitten. Jag ser honom väldigt sent och får en tackling som gör att jag snurrar runt och tappar kontrollen, och då flyger min klubba upp i läppen på honom. Jag uppfattade aldrig var klubben träffade för det gick väldigt fort, säger Linus Henriksson.

Det skulle ändå dröja innan reaktionerna från smällen kom. Inga spelare eller ledare reagerade speciellt under matchen och Henriksson utvisades inte.

– Efter matchen joggade vi ned som vanligt och det var ingen som sa någonting. Holmér var ute på planen också och allt var som vanligt. Sedan när vi sitter på bussen och nästan är i Göteborg så kommer den första filmen från händelsen ut på twitter och det var då som allt exploderade, säger Pixbospelaren.

Situationen hade nämligen filmats av en person på läktaren som publicerat filmklippet på nätet där det tydligt ser ut som att Henriksson svingar klubben i ansiktet på Holmér avsiktligt. Filmen fick stor spridning och hatkommentarer sköljde mot Pixbospelaren och hans agerande.

– Egentligen följde jag det ganska lite. Jag såg någonting i början, innan man insåg hur stort det blev. Jag vet inte om innebandyn någonsin fått så mycket uppmärksamhet. Sedan har jag inte twitter och jag har fått höra av lagkamraterna att det nog var bra. Sedan har jag inte hängt med så mycket. Första två dagarna efter händelsen kändes det som att varenda tidning i hela Sverige ringde, men sedan dess har det varit förhållandevis lugnt.

Hur var den här perioden att gå igenom?

– Det blir ju jobbigt psykiskt liksom. Alla frågade vad det var som hände. Samtidigt måste jag säga att det inte är någon som hört av sig till mig personligen och sagt någonting dumt. Det är väldigt skönt och jag hade nog räknat med en del sådant. Men jag tror att de som kan innebandy och de som känner mig vet att jag aldrig skulle göra så där medvetet, så det var nog snarare 100 personer som hörde av sig i god ton, säger Henriksson.

Du var i kontakt med Christoffer Holmér och Växjö IBK ganska kort efter händelsen också.

– Ja, exakt. Vi var i kontakt efter matchen och även dagen efter. Det har inte varit några ”hard feelings” mellan oss och han har förståelse för att det är sådant som kan hända.

När filmen på händelsen kom ut anmäldes Henriksson till juridiska nämnden. Kort därpå publicerades en film på händelsen från en annan vinkel och där ser det mer ut som en olycka än på den första filmen som publicerades.

– Den första filmen som kommer blir lite olycklig och där ser det inte alls bra ut, så jag förstår att folk reagerade, men när den andra filmen kommer ut och folk egentligen ser vad som händer så känns det som att nästan alla ändrat uppfattning av vad man först kanske slängde ur sig, säger Henriksson.

Juridiska nämnden valde, trots den andra filmen och Linus Henrikssons förklaring att händelsen var en olycka, att stänga av Pixboforwarden i åtta SSL-matcher. Pixbo och Henriksson överklagade domen, men det gjorde ingen skillnad. Det var däremot inte anmälningen till juridiska nämnden och avstängningen som påverkade 27-åringen mest. Linus Henriksson polisanmäldes även av en privatperson för händelsen.

– Det var väl det som tog hårdast på mig. Jag har egentligen inte hört mer än att jag läst i media att jag är polisanmäld. Det här hände ju samtidigt som grejen med Jakob Lilja (hockeyspelare som polisanmälts och fällts för misshandel för en situation i en hockeymatch) och det har väl legat mig lite i fatet. Vi får se vad som händer, men jag har inte hört någonting. Det känns lite overkligt nästan. Jag vet inte hur mycket det skulle påverka ens liv om man skulle bli dömd, men en dom för misshandel är ingenting man vill ha på sitt cv. Jag hoppas verkligen inte att det blir någonting av det, säger Henriksson.

Bortsett från polisanmälan och bara sett till händelsen och avstängningen, har du varit med om något liknande i din karriär?

– Nej, aldrig någonsin. Det har varit en helt ny situation för mig. Det är flera som kommenterat att jag inte har en enda utvisningsminut, men jag har varit avstängd i åtta matcher.

Nu är just den avstängningen avklarad. Linus Henriksson har suttit på läktaren under Pixbo Wallenstams matcher sedan den 1 oktober, men när laget under torsdagskvällen gästar AIK är 27-åringen tillgänglig för spel igen.

– Det känns jätteskönt såklart. Det har varit en pina att sitta på sidan. Just att man inte varit skadad utan allt har varit som vanligt förutom att man fått sitta på läktaren under matcherna.

Pixbo har trots allt skött sig under Linus Henrikssons frånvaro och laget som var tämligen bottentippat inför säsongen är i allra högsta grad med och slåss på den övre halvan av tabellen.

– Vi har fått ihop kollektivet och vägrat ge oss. Tidigare hade vi (Patrik) Malmström som öste in poäng för oss och även (Daniel) Calebsson som varit skadad nästan hela den här säsongen. Framför allt har ju Malmström varit ett vinnande koncept för Pixbo, men nu är det kollektivet som gör det och vi har förbättrat vårt försvarsspel. Det är väldigt kul att se faktiskt. Vi har inte de namnkunnigaste spelarna, men det känns som att vem som helst som är på planen kan göra poäng, säger Henriksson.

Ni bytte ju tränare inför säsongen (Jonas Eliasson tog över efter Per Tjusberg), hur har du upplevt skillnaden?

– Per är kanske en lite mer offensivt lagd tränare som är inställd på detaljer och sådant. Jonas är mer en defensivt inställd tränare och han har verkligen fått till försvarsspelet. Han får kanske ut lite mer av laget och kan motivera spelare för spelare.

Hur känns formen för egen del?

– Ja, den är väl lite oklar. Det har ju såklart varit konstigt. Jag har väl egentligen spelat första- eller andrakedjan i hela mitt liv. Nu var det någon träning där jag hade tre 16-åringar i femman så det är såklart en liten omställning, men jag känner mig supermotiverad till att komma tillbaka. Träningarna den här veckan har nog varit mina bästa det här året så det känns som att jag är redo, säger Linus Henriksson.