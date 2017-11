Inför mötet med Warberg – Pixbo plockar in norsk supertalang

Pixbobloggen

På fredag gästas Pixbo Wallenstam av Warberg på damsidan och nu har klubben valt att plocka in en norsk 17-åring den här veckan som även kommer att få göra SSL-debut mot just Warberg. Det är supertalangen Rikke Ingebrigtsli Hansen det rör sig om. Det meddelar nu Pixbo i ett pressmeddelande. Hansen gjorde debut i den norska högstaligan redan som 15-åring och har meriter från U-19 landslaget.

– Jag var sex år när jag började. Det blev innebandy för att det var en populär sport där jag bor. Jag känner ingen press alls för att det gått bra hittills. Det är kul att testa utmaningar hela tiden. Att få spela SSL och uppleva en SM-final är målet i framtiden, säger Rikke Ingebrigtsli Hansen i pressmeddelandet.

Hansen gör inte sitt första besök hos Pixbos organisation. Det kom redan för tre år sedan och året efter tilldelades hon Star Camp stipendiet på tjejsidan.

– Vi kommer nu låta henne spela en SSL-match. Att det sker mitt under säsong är för att vi vill motivera och inspirera hennes fortsatta satsning. Det är hennes dröm att spela SSL, men först när hon är färdig med sin nuvarande utbildning, säger Kalevi Pessi, elitansvarig på damsidan i Pixbo Wallenstam.