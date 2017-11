Klart: Här är Pixbospelarna som får spela VM

Pixbobloggen

Truppen till innebandy-VM i början på december är presenterad. Där med står det också klart vilka spelare från Pixbo Wallenstam som får representera damlandslaget i mästerskapet och det blev gänget som varit med i blågult kontinuerligt den senaste tiden. Den första att presenteras blev Pixbomålvakten Sara Hjorting.

– Hon blir hela tiden bättre och bättre. Hon har rutin och ger trygghet till laget, säger förbundskaptenen Andreas Lundmark om Hjorting.

Nästa Pixbospelare att presenteras blev säsongens stora succéspelare Stephanie Boberg. 23-åringen har öst in poäng i både klubblaget och landslaget den här säsongen och det är också en av de stora anledningarna till att hon nu kniper en VM-plats.

– Hon är målfarlig och poängstark och gjorde en väldigt bra samling under EFT. Hon är en spelare vi haft i rullning, säger Lundmark.

En spelare som halkade just utanför VM-truppen 2015 får nu chansen igen. Isabell Krantz kniper en av platserna till mästerskapet.

– Hon har mycket rutin och är trygg med bollen. Det är väldigt svårt att ta av henne bollen och har bra blick för det spel vi vill spela, säger förbundskaptenen om Krantz.

Sedan blir det även VM-debut för Pixbos lagkapten Ida Sundberg.

– Hon har bra verktyg och jobbar hårt. Hon är en trygghet i defensiven och omöjlig att ta bollen av, säger Andreas Lundmark.

I Euro Floorball Tour kallades Lisa Andebratt in till landslaget, men knep ingen plats till världsmästerskapet.