Norska talangen efter SSL-debuten: ”Jag kommer och bankar på dörren”

Pixbobloggen

Sedan ett par år tillbaka har den norska stortalangen Rikke Ingebrigtsli Hansen besökt Pixbo Wallenstams organisation. Under veckan har 17-åringen från träna med a-laget och fick under fredagskvällen göra sin SSL-debut mot Warberg.

Det blev speltid under den första perioden där norskan också hade ett par målchanser och även i inledningen av andra perioden innan Pixbo gick ned till två formationer i jakt på ett ledningsmål.

– Matchen var lite så där, men vi vinner ju till slut så det var bra. Vi skjuter inte så mycket som vi borde, säger Rikke Ingebrigtsli Hansen.

Hur var det för dig att debutera i SSL?

– Det var kul. Jag vet inte riktigt vad mer jag kan säga än att det var roligt, säger Hansen.

Hur var känslan inför matchen?

– Det var lite nervöst, men tjejerna är väldigt snälla så det gick bra.

Hur har den här veckan med laget varit?

– Den har varit väldigt lärorik och jag har lärt mig massor som jag ska ta med mig hem till Norge. Jag hoppas att jag kan få komma tillbaka hit.

Din målsättning är att få komma till Pixbo Wallenstam på heltid?

– Ja, får jag bara bli klar med skolan så kommer jag och bankar på dörren (skratt), säger Rikke Ingebrigtsli Hansen.