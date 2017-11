Nu börjar VM-resan för Pixbogänget

Pixbobloggen

Under måndagskvällen lyfte planet med Pixbos fyra landslagsspelare och tränaren Per Tjusberg, som är landslagets läktarcoach, mot VM i Bratislava. Pixbobloggen var på plats på Landvetter och tog ett sista snack med spelarkvartetten innan turneringen börjar.

Bland Pixbospelarna är det två som varit med tidigare och är bland de mer rutinerade pjäserna i det svenska VM-laget. De andra två gör debut och en av debutanterna är Pixbokaptenen Ida Sundberg.

– Jag är jättetaggad och det ska bli jättekul. Man känner sig inte nervös eller så där, utan det ska bara bli roligt. Det var ju första målet att få vara med i laget och nu är nästa mål att ta guld, säger Ida Sundberg.

Backpjäsen har varit en del av landslagstruppen under en längre tid och har bara under hösten hunnit med både träningsläger och turneringar. Nu senast kommer hon, tillsammans med övriga, från Fuerta Ventura där laget varit på ett läger som uppladdning för VM.

– Det har känts bra. Vi har ett starkt lag och nu på resan känns det som att vi blev mer ett lag och kom närmare varandra. Vi ligger långt fram i innebandyn också och nötte mycket detaljer där borta, säger Sundberg.

Sedan Euro Floorball Tour har Ida Sundberg varit backpartner med klubbkamraten Isabell Krantz, vilket också gett en hel del trygghet.

– Hon har gjort det förr och jag har spelat med henne mycket hemma.

Har tränarna pratat mycket med dig om din roll?

– Inte så jättemycket, men vi spelar ju 1-2-2 och jag är 1:an så den är ju ganska given. Det är klart att jag får följa med upp, men jag ska ju ändå vara den som är stark i defensiven och låta de andra spela ut i offensiven och skulle det utifrån det bli någonting bakåt så ska jag ta hand om det, säger Sundberg.

Du har ju inte spelat VM tidigare, men många andra stora matcher med klubblaget. Hur fungerar du inför större matcher?

– Jag skulle vilja säga att jag inte blir nervös, men om jag minns tillbaka till SM-finalen så var jag väldigt nervös. Men annars om jag tänker på slutspelsmatcher så brukar det vara ganska lugnt, säger Ida Sundberg.

Den andra VM-debutanten från Pixbo Wallenstam är Stephanie Boberg. Den högerfattade backen har haft en ruskigt imponerande höst i såväl klubblaget som landslaget och nu vill hon ta med sig det in i sitt första stora seniormästerskap.

– Det blir en ny sak att uppleva och något man har strävat efter länge. Förutom att stå i en SM-final är väl det här den andra stora grejen man kan uppleva. Det ska bli en härlig utmaning och jag hoppas att jag kan behålla formen som jag haft i inledningen av säsongen. Det är kul att vi är ett gäng som åker härifrån också. Man unnar ju de andra att få vara med lika mycket som man själv njuter av det, säger Stephanie Boberg.

Är du nervös?

– Nej, inte jättenervös. Jag är inte så glad i att flyga så först och främst ska jag ta mig igenom det. Sedan tror jag nog att jag kommer bli lite nervös. Jag brukar bli det, men jag tycker bara att det är bra för det visar att man är taggad och har fokus på rätt saker, säger Boberg.

Nästa backklippa från Pixbo som ska spela VM är Isabell Krantz. Hon nobbades i sista stund inför den senaste VM-turneringen, men får nu chansen att vara med igen och kommer som sagt var, av allt att döma, att bilda backpar med Ida Sundberg.

– Det känns jättebra. Jag trivs med Ida och vi har spelat ihop mycket tidigare och vi vet vart vi har varandra, säger Isabell Krantz.

Nu är det nära tills det drar igång, hur är känslan?

– Jo, men det är klart att det är lite pirrigt. Det ska bli väldigt roligt och man kände nu när vi var iväg att man började tagga igång.

Vad känner du framför allt att det här senaste lägret gav er?

– Jag tycker att vi alltid haft bra sammanhållning, men man kände att vi fick ihop den det lilla extra. Det blir alltid mer när man åker iväg så här tillsammans. Sedan finslipade vi på mycket detaljer i spelet och det tror jag kommer bli positivt.

Era chanser är ju alltid goda i VM, men vad tror du själv om era möjligheter?

– Det kommer stå mellan oss och Finland i finalen och där är det den som är bäst när det gäller som kommer vinna, säger Isabell Krantz.

När Sverige vann VM-guld 2015 fick Pixbomålvakten Sara Hjorting en stor huvudroll. Finalen avgjordes på straffläggning och efter tre omgångar byttes Hjorting in för första gången i matchen och frälste Sverige till ett mästerskapsguld. Nu ska burväktaren åka till Bratislava och försöka upprepa bedriften.

– Det ska bli jättekul att åka iväg. Det känns som att det har gått så fort hela hösten med serien och landslagsläger. Man tycker alltid att det är så lång tid kvar, men så helt plötsligt är man framme. Det är kul att det kommer matcher som verkligen betyder lite extra nu, säger Sara Hjorting.

Pixbomålvakten har också fått en klart bättre säsongsinledning den här hösten än förra året. Eller kanske snarare uppladdning inför säsongen då den föregående kantades av en knäoperation.

– Då hade jag inte gjort en enda träningsmatch innan serien startade och vi spelade dessutom Champions Cup. Så det var helt klart stressigt då. I år känner jag mer att jag fått stå alla träningsmatcher och kom i bra form redan innan serien startade.

Vad tror du om era chanser i VM?

– Vi har spelat bra innebandy under turneringarna hittills så det känns bra. Sedan är en semifinal alltid en semifinal och en final är alltid en final. Det gäller att vi presterar vår bästa innebandy när vi väl är där, så det gäller att vara på tårna, säger Sara Hjorting.

Sverige går in i VM-turneringen redan under fredagen. Då ställs man mot Tyskland klockan 15.00.