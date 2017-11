Nya ToGo appen – Billigare resor för många men inte för Härrydaborna

Debatt

Har testat att köpa biljett via ToGo appen då Västtrafik uppmanar att kontoladdning kommer att upphöra. I deras reklam marknadsför Västtrafik att biljettköp via appen kommer att bli billigare än köp från kontoladdning men det stämmer inte för oss som bor i Mölnlycke.

Nu kostar enkelbiljetten 10 kr mer än via kontoladdningen dvs 49 kronor istället för 39 krononr.

Har kontaktat Västtrafik och de säger att prisökningen beror på att med kontoladdningen blev priset baserat på kilometer snarare än per zon på just denna sträckan. ToGo har endast stöd för zonpris så därför kan det på vissa sträckor bli dyrare, och resa från Mölnlycke till Göteborg blir 10 kronor dyrare på grund av detta enligt Västtrafik.

En önskan är ju att resa kollektivt ska vara smidigt och prisvärt tyvärr börjar det att bli smidigt och mindre prisvärt.

Carina Sinclair