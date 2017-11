Olaga intrång när fotbollslängtan blev för stor

Landvetter

Ett nattligt fotbollssug ledde till poliseskort för fyra unga killar i Landvetter.

De höstlovslediga pojkarna, som alla är under 15 år, gick in genom en olåst dörr på Önnerödsskolan runt klockan två på natten mot onsdagen. Enligt dem var planen att sparka fotboll i gymnastiksalen. Larmet gick dock och väktare skyndade dit. Alla fyra fångades in och hölls kvar tills polisen kom och skjutsade hem dem till respektive hem.

Inget i skolan hade skadats eller försvunnit.

En anmälan har gjorts om olaga intrång.