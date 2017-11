Pixbo nära vändning mot serieledarna

Pixbobloggen

Serieledande Falun som gäster och efter att en av lagets stjärnspelare, Alexander Galante Carlström, gjort fyra mål och sett till att Falun hade ledningen med 7–4 i mitten av den tredje perioden såg det onekligen mörkt ut för Pixbo Wallenstam.

Men de röd-vita gav sig inte och skulle göra tillställningen till en rysare.

17:30 in i den tredje perioden hittade Max Wahlgren till Martin Östholm som skickade in 5–7 och bara 46 sekunder senare var det dags igen. Jens Milesson hittade Martin Östholm som med sitt andra raka mål satte 6–7 och dramat var ett faktum.

Falun tog timeout direkt efter Pixbobackens andra reducering och därefter följde Pixbos jakt på att försöka få in en kvittering, men den skulle aldrig komma. Gästerna höll emot och lyckades se till att Pixbo klev av planen tomhänta.

Det var annars ”Rävarna” som tog ledningen i matchen och målet kom genom Pixbobacken Anton Eriksson som i och med fullträffen gjorde sitt första mål för säsongen. Sedan skulle Alexander Galante Carlström sätta i gång med sitt målskytte och först kvittera, för att sedan ge gästerna ledningen innan den första perioden var över.

Pixbo fick sedan en riktigt fin start på mittakten och kunde först kvittera genom Johan Borgström och sedan ta ledningen igen genom Charlie Sköld, men Galante Carlström var ju inte klar. Falunspelaren kvitterade till 3–3 och gjorde sedan även sitt fjärde mål i matchen under den andra perioden.

Gästerna kom sedan ut hårt i den tredje perioden och gick ifrån till 4–7, som alltså skulle bli matchavgörande.

Pixbo får chans att studsa tillbaka redan på lördag då laget gästas i Wallenstamhallen av nästjumbon Sirius.