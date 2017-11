Pixbo vände efter tunga starten

Pixbobloggen

Pixboherrarna besegrade Sirius under lördagen på hemmaplan i Wallenstamhallen och fick ta tre nya poäng efter den tuffa förlusten mot serieledarna Falun senast. Då passade även en Pixboback på att göra sitt första mål för säsongen.

Det var efter 5:24 i den andra perioden som Linus Andersson fick bollen efter en lite tilltrasslad situation och spelade ut den på kanten där Martin Ojaniemi laddade bössan och såg till att han inte längre står utan fullträff den här säsongen.

– Det brukar bli ett mål per säsong, så det kom väl nu då (skratt). Jag hade fått några lägen innan, men nu gick den in och det var skönt, säger Martin Ojaniemi.

Hemmalaget hade trots allt fått en tung start på matchen och hamnade i 0–2-underläge i den första perioden.

– Vi börjar dåligt. Jag vet inte om vi är med i skallarna riktigt, säger Ojaniemi.

Pixbo skulle ändå komma tillbaka och hinna kvittera till 2–2 i den första perioden efter mål av Philip Bringestedt och Adam Persson.

Det var sedan under mittakten som de rödvita verkligen skulle koppla greppet. Tim Wiklund gjorde 3–2, tidigare nämnda Ojaniemi gjorde 4–2 och sedan såg Martin Östholm och Isak Julkunen till att resultatet inför den tredje perioden var 6–3.

– Vi drar ifrån i andra och visar att vi är ett bättre lag. Hade vi spelat så från början hade vi vunnit ännu större, säger Martin Ojaniemi.

Pixbo pressades aldrig i den tredje perioden utan kunde till slut vinna med 8–5 efter att ha luftat sina inledningsvis bänkade spelare under avslutningen av matchen. De avslutande två målen stod Martin Östholm och Linus Andersson för.

– Vi får med oss tre poäng och det är det viktigaste. Nu har vi lite tid på oss att träna innan AIK nästa vecka, säger Martin Ojaniemi som säger så här om Pixbos säsong så här långt:

– Det har känts bra. Det är ju lite annorlunda sätt vi spelar på i år jämfört med förra säsongen. Då handlade det mer om hur vi skulle spela bollen och nu handlar det mer om hur vi ska springa. Jonas (Eliasson, huvudtränare) energi följer med ut på planen och det känns bra. Jag trivs med den rollen som jag fått, säger Martin Ojaniemi.