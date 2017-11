Pixbodamerna sänkte Rönnby på bortaplan

Pixbobloggen

Det var egentligen inget som helst snack om saken när Pixbo Wallenstam gästade Västerås Rönnby under söndagen. Gästerna tog kommandot direkt och visade varför man leder världens bästa innebandyliga just nu.

0–1 kom i mitten av den första perioden genom Alicia Fylke och innan första 20 minuterna var avklarade hade även Pixbos tjeckiska landslagsstjärna, Eliska Krupnova, ökat på ledningen.

Pixbo fortsatte sedan att styra och ställa i matchen och kunde under mittakten dubbla sin ledning. Säsongens stora skyttedrottning i Pixbo, Stephanie Boberg, såg till att göra båda mittperiodens mål och har nu noterats för 18 mål den här säsongen från sin backplats. IKSU:s Sofia Joelsson har gjort flest i SSL med sina 20 fullträffar.

Pixbo skulle gå i från till hela 0–6 innan man till slut lät hemmalaget snygga till siffrorna i en match som till slut blev 3–6.

Nu väntar ett landslagsuppehåll för Pixbodamerna som inte spelar nästa ligamatch förrän den 16 december då laget gästas av Endre.