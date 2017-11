Pixbospelaren ny poängligaledare

Pixbobloggen

Pixbo Wallenstams herrar har överraskat de flesta den här säsongen och ligger nu fyra i SSL efter gårdagens seger mot AIK på bortaplan. En av anledningarna till att laget tippades lågt på förhand var att man tappat Patrik Malmström och därmed en vass poängspelare, men när tolv omgångar är spelade kan det lugnt konstateras att man täppt igen den luckan. Och det är framför allt med hjälp av Max Wahlgren.

Just nu ligger nämligen Pixboforwarden i täten i SSL:s poängliga. Efter gårdagens hattrick har Wahlgren noterats för 14 mål och tolv målgivande passningar för att alltså notera hela 26 poäng. Med det ligger han två poäng före SSL:s näst bäste poänggörare i Höllvikens Christoffer Andersson.

– Det är klart att det är kul. Min roll i laget är att göra poäng och det har jag väl mer eller mindre gjort hela livet. Så det är klart att det är skönt. Samtidigt är det lite så med poängligor att spelare har olika roller och vissa lag spelar med två femmor under stora delar av matcherna och andra gör det inte, säger Max Wahlgren.

Vad tror du ändå är anledningen till att det stämt så här bra och att du fått den utdelningen du fått?

– Vi har bra kemi i vår femma och vi litar på varandra. Vi vet våra roller och vad vi ska göra. Sedan är det klart att när man kom hit som ny så kände man lite större press att leverera än man gör nu och då kan man spela lite mer avslappnat, säger Wahlgren.

Du gör tre mål igår mot AIK, berätta om målen.

– På första målet får jag en bra passning av ”Jeppe” (Jesper Andreasson) och styr egentligen bara in den. Andra målet är ju en straff och jag gör väl en standardstraff och har lite flyt att den går in. På tredje får jag en av bra passning av Adam (Persson). Jag hade bra utdelning igår, säger Wahlgren.

På söndag väntar Team Thorengruppen på bortaplan för Pixbo Wallenstam och Max Wahlgren ser stora möjligheter för ”rävarna” att knipa ytterligare en seger.

– Thorengruppen har inte alls lyckats hittills, men är ett lag som spelar mycket på ”flow”. Vi har haft ett tufft schema nu med mycket matcher och en hård träningsvecka, men jag tror att vi vinner och åker hem med tre poäng, säger Max Wahlgren.