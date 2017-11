Replik från Västtrafik

Debatt

Svar till Nya ToGo appen – Billigare resor för många men inte för Härrydaborna, HP 15/11.



Tack för dina synpunkter. Idag görs vart tredje biljettköp i Västtrafik To Go och jag tror en anledning är enkel­heten. Man har alltid butiken i fickan och kan köpa biljett när och var man vill. Dessutom slipper man att checka in och ut.

Om man vill fortsätta resa med sin kontoladdning på Västtrafikkortet, så går det bra även i framtiden. Det är bara tjänsten att fylla på kortet automatiskt, Autoladda, som försvinner. Det går fortfarande att ladda kortet hos våra försäljningsombud. Västtrafiks zonstruktur baseras idag på kommunzoner. Som du säger beräknas priset för en resa på två sätt, antingen med ett zon- eller kilometerbaserat pris. Det är orsaken till prisskillnaden som kan uppstå.

Västtrafik och kollektiv­trafiknämnden har tagit fram ett förslag om en ny zonstruktur, som nu diskuteras med kommunerna i regionen. Förslaget handlar om att regionens 70 zoner ska bli 3, vilket innebär färre zongränser att passera och smidigare resor för våra kunder.

Jesper Wiberg

Västtrafik