SD vill stänga för nyanlända

Härryda kommun

Varje år presenterar förvaltningen ett förslag till budget för 2018 med plan för de nästföljande två åren. De partier som vill och som finns representerade i kommunfullmäktige kan sedan lämna in egna budgetförslag. Alla förslagen utgår från förvaltningens förslag, men kan innehålla egna tillägg och/eller avdrag.

I år har det kommit in budgetförslag från majoriteten (M, L, C, KD och SP), Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet. Majoritetens budgetförslag skrev vi om i september.

Beslut om nästa års budget fattas på kommunfullmäktiges möte i Råda rum i Mölnlycke den 13 november. Mötet börjar klockan 16 och är öppet för alla som vill lyssna på debatten.

Precis som förra året bygger Sverigedemokraternas lokala budgetförslag på ett lagbrott där Härryda helt stänger kommungränserna för flyktingar.

De vill också bland annat stoppa planerna för Landvetter Södra och satsa mer på skola och äldreomsorg.

Den som jämför SD:s budgetförslag för 2018 med förra årets hittar stora likheter. Precis som inför 2017 baseras en stor del av budgetförslaget på att Härryda kommun helt slutar ta emot flyktingar och ensamkommande barn. Ett beslut som inte ligger på kommunal nivå eftersom alla kommuner enligt lag är skyldiga att ta emot ett visst antal nyanlända.

– Vi menar att lagen i sin tur bygger på ett lagbrott mot det kommunala självbestämmandet. Vi anser att om en kommun inte har möjlighet att ta emot flyktingar på grund av bostadsbristen så ska vi inte göra det. Genom att stoppa mottagandet av flyktingar sänder vi en signal till rikspolitiken om problematiken med nuvarande migrationspolitik, säger SD:s lokala gruppledare Calle Johansson.

Han hänvisar till andra kommuner som stoppat flyktingmottagandet lokalt och att de inte drabbats av straff för det.

Olika siffror

Förra året räknade SD med att stoppandet av 147 asylsökande skulle spara kommunen 31 miljoner kronor under det första året och sedan 62 miljoner per år de följande två åren. I årets SD-budget har siffrorna ändrats. Trots att partiet fortfarande räknar med samma antal flyktingar skriver de nu att det sparar 40 miljoner första året och sedan 80 miljoner per år. Vid ett påpekande tittar Calle Johansson noggrannt i budgetarna och räknar lite.

– Förra året var felräknad. Det är en korrigering som skett i år.

Ett annat fel i beräkningarna är att antalet flyktingar inte stämmer. 2018 ska kommunen ta emot 103 nyanlända, inte 147. När det gäller ensamkommande barn har SD räknat med 88 personer och en besparing på 100 miljoner första året följt av 80 miljoner per följande år. Det verkliga antal som kommunen tilldelats är mellan fyra och fem ensamkommande under 2018. Calle Johansson hänvisar till att partiet utgått från tidigare siffror från kommunens verksamhetsplan och att han inte haft tillgång till annan information.

Några beräkningar på inkomster i form av skatteintäkter och annat från nyanlända ingår inte i SD’s beräkningar.

De pengar som partiet tänkt spara genom att stänga gränserna för dem som flyr från krig och förtryck vill de i stället framför allt lägga på skolan och äldreomsorgen.

De vill satsa 40 miljoner per år till höjda lärarlöner och möjlighet att rekrytera mer personal, samt 600 000 på kulturbesök för elever i förskola och grundskola. De vill också satsa på busskort för sjukpensionärer, halvera hemtjänsttaxan, lägga 25 miljoner på äldrevården i stort och två miljoner på kultursatsningar inom äldreomsorgen, allt under nästa år.

– Det är kommunens grunduppdrag att fokusera på skola, vård och omsorg. Då är det naturligt att vi satsar där, säger Calle Johansson.

Att siffrorna i många fall är enorma jämfört med andra partiers satsningar ser han som positivt.

– Om man ser hur skolan i Rävlanda eller äldrevården i kommunen ser ut behövs det stora satsningar.

Nytt för i år är 1,5 miljoner till att verka mot klotter och nedskräpning och fyra miljoner till att anställa väktare som ska patrullera kommunen nattetid.

Begränsa utbyggnaden

Sverigedemokraterna vill också ha ett ökat byggande av hyresrätter, samtidigt som de vill återinföra begränsningen av utbyggnadstakten av bostäder.

– Kommunen har haft en bra plan tidigare. Att ha ett fast tak ger förvaltningen trygghet, då vet de hur mycket som ska byggas. Och det blir en trygghet för dem som bor i området- byggs det för snabbt kanske vi inte hinner få upp alla förskolor eller skolor som behövs i området i tid, säger Calle Johansson.

En simhall tycker SD bara borde byggas om en privat aktör vill stå för det hela. Däremot vill partiet renovera Landvetter ishall ett år tidigare än i tjänstemännens förslag och att skjuta in två miljoner extra i projektet.

Till skillnad mot de två tidigare årens budgetförslag vill SD nu stoppa byggandet av Landvetter Södra, eftersom planerna på Götalandsbanan lagts på is. Det som partiet tidigare beskrivit som ”en jättestor möjlighet för kommunen att få bygga och utveckla ett samhälle precis så som man vill ha det” och ”kommunens största satsning under modern tid” beskrivs nu som alltför osäkert. ”[A]att skjuta in miljoner kronor i ett projekt som i dagsläget endast verkar bli en by i skogen ser vi som oansvarigt”, skriver de i budgetförslaget.

– Jag finner att vi hittat rätt i det och tycker att det är bättre att bygga på nuvarande orter, säger Calle

Johansson.

