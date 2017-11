Tränarens hyllning efter nya vändningen: ”Är en ledare”

Pixbobloggen

Underläge med 5–1 på bortaplan mot bottenlaget Thorengruppen på bortaplan – då stod Pixbo Wallenstam för en ny stark vändning.

När Pixbo Wallenstam gästade AIK i torsdags låg laget under med 3–0 i den första perioden, men lyckades vända till seger. Under söndagskvällen var det dags för nytt bortamöte då Team Thorengruppen stod för motståndet. Då skulle Pixbo sätta sig i en ännu tuffare sits under matchinledningen.

– Uppspelsfasen sitter inte i början av matchen och då tappar vi förtroendet och blir ängsliga. Då blir det pannkaka av allting, säger Pixbotränaren Jonas Eliasson.

Pixbo hamnade tidigt i 3–0-underläge och även om en av lagets nya tjeckiska tillskott, Marek Benes, reducerade så fortsatte Thorengruppen ösa på och fem minuter in i den andra perioden hade hemmalaget en 5–1-ledning – då vaknade Pixbo.

– Vi bytte målvakt där. (Oskar) Adler var inte alls dålig, men han fick ingen hjälp och vi behövde en förändring. Det var mer en signal till laget att det måste hända någonting nu, säger Jonas Eliasson som även gick ned på två femmor.

Det gav utdelning.

Isak Julkunen reducerade kort därpå och Linus Henriksson såg till att Pixbo gick till pausen inför den tredje perioden med ”bara” två måls underläge.

– Vi har en vinnarmentalitet och det fanns ingenting annat än att vi skulle vända matchen där, säger Jonas Eliasson.

Pixbo fullständigt malde sönder Thorengruppen i inledningen av den tredje perioden och redan 4:46 in i matchens sista tredjedel hade Pixbo förvandlat 3–5 till 7–5 efter mål av Martin Ojaniemi, Ondrej Nemecek (Pixbos andra tjeckiske inlånade talang), Linus Andersson och Linus Henriksson.

Thorengruppen försökte komma tillbaka, men efter att även skyttekungen Max Wahlgren hittat nätet vann Pixbo till slut med 8–7.

Trots detta var det inte någon av de sju målskyttarna som Pixbotränarna lyfte fram som den stora anledningen till att man lyckades vända matchen.

– Martin Östholm går verkligen i bräschen. Han visar att han kan vara en ledare idag. Han gör det både på och utanför planen och ger 110 procent i varje byte, säger Jonas Eliasson.

I och med segern ligger nu Pixbo Wallenstam trea i SSL och på onsdag gästas laget av Höllviken.

– Jag har inte hunnit tänka så mycket på den matchen ännu. Jag måste först analysera den här och se varför vi inleder matchen som vi gör. Det kommer vi inte ha råd med på onsdag, säger Jonas Eliasson.