Utställning med ben i fokus

Hemslöjd

Vad går att skapa som passar på ett ben?

Det undersöker Härryda hemslöjdsförening i en utställning med premiär på lördag.



– Jag har ett ben, Berit har tre eller fyra.

– Nej, två.

Bengt Manfredsson, Härryda hemslöjdsförenings ordförande, ser ut över de platta benen framför sig på bordet i ateljén. Kanske har de tidigare använts för att tvådimensionellt visa upp strumpor i någon butik. Nu pyntas två ben med hem-

stickade, röda sockar med snöflingemönster, ett är målat med täta mönster och en trollslända, ett har prytts av spetsar som ännu inte riktigt fästs på plats. Själv har Bengt skapat en sorts grov, snirklig fotlänk i järn med formen av en orm. Bengt berättar hur han värmt upp en lång järnpinne, böjt den och hamrat till ändarna för att skapa huvud och ormstjärt.

– Sedan har jag linoljebränt den, det ger ett enklare rostskydd. Och så blir den svart i stället för grå, det blir ett djup i ytan på det sättet.

”Enklare att variera”

Det är måndag och sista dagen för alla utställarna att bli färdiga med sina alster.

Berit Hagström fixar det sista med två stickningar hon ska bidra med. Det ena benet har fått en rosa toffla med blomma på. Det andra täcks av något för henne så ovanligt som en strumpa.

– Jag tycker inte om att sticka strumpor. Jag vill

göra tofflor, de är enklare

att variera, säger hon.

Just den här strumpan är lite speciell och ser ut som en sko nere vid foten. En strumpa med humor och lite finur-

lighet.

– Min dotter tyckte att jag skulle göra en sån här, hon hade sett dem på nätet, förklarar Berit.

Second hand

Marise Silva Lember sveper in i ateljén och hälsas med glada hejanden. Hon har hela fyra ben att jobba med och kastar sig genast in i kreativiteten. Benet med spetsarna är hennes, dekorerat av fynd hon fått eller hittat på second hand. Benet som pryds av färgstarka fleeceblommor är gjord av spillmaterial från en skola. Det målade benet har hon dekorerat på båda sidor. Just nu jobbar hon med det sista på ett ben som täckts av silverfärgade blad–cirklar som böjts till och veckats.

– Jag har skapat det här av värmeljushållare, säger hon.

Anledningen till ben-temat är en oväntad samling hos en av medlemmarna.

”Spännande utmaning”

– Maria hade en massa ben som skulle slängas, säger Bengt och berättar att alla i gruppen tyckte att det vore en spännande utmaning att ta sig an.

Utställningen öppnar på lördag i Mölnlycke kulturhus och pågår till den 8 december. Den 2 december har hemslöjdsföreningen också en julmarknad med mini-

utställningar i Nemeshallen och Lilla salen i kulturhuset.