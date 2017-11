Wahlgren och Henriksson bakom Pixbos vändning

Pixbobloggen

Linus Henriksson har varit avstängd i åtta SSL-matcher, men visade ingen ringrostighet när Pixbo gästade AIK under torsdagskvällen. 27-åringen skulle också skriva in sig i målprotokollet.

Det var 11:02 in i den andra perioden som bollen hamnade i slottet efter en duell mellan Pixbos Adam Persson och en AIK-back. Där stod just Linus Henriksson påpassligt och skickade in ett direktskott i bortre hörnet.

– Det var riktigt skönt att se den gå in måste jag säga, säger Linus Henriksson.

Hur var det att spela match igen?

– Det var jätteskönt. Det började lite knackigt. Jag vet inte om det beror på att man inte spelat på länge, men i det stora hela är jag nöjd med min insats, säger Pixboforwarden.

Gästerna fick annars en riktig mardrömsstart på matchen. AIK kunde inte minst utnyttja två frilägen innan man till slut tog ledningen med 3–0 efter dryga kvarten spelad.

– Jag vet inte om man kan kalla det att vi sitter kvar i bussen, men vi är inte alls med. Vi gör raka motsatsen av vad vi ska göra och vad vi pratat om, men vi får en skrapa i pausen och lyckas rycka upp oss, säger Linus Henriksson.

Pixbo reducerade i slutet av den första perioden och det var sedan i mittakten som man stod för den riktiga vändningen. Anton Eriksson, som gjorde mål för andra matchen i rad, reducerade till 3-2, Max Wahlgren gjorde 3–3, Linus Henriksson 3-4 och sedan gjorde Max Wahlgren 3–5 med sitt andra mål i matchen.

Den tredje perioden blev sedan lite sönderryckt av utvisningar. Inte minst när Pixbos Jens Milesson åkte på ett matchstraff, men gästerna redde ut stormen och vann till slut matchen som slutade 4–6 till Pixbos favör efter att Max Wahlgren gjort hattrick.

– Vi är starka i slutet och kan ta tre poäng även om det inte är så mycket skönlir direkt. Vårt försvarsspel sitter och när vi får ledningen så är vi bra på att hålla motståndarna på utsidan. Vi känner oss trygga i det vi gör, säger Linus Henriksson.

Pixbo Wallenstam ligger nu fyra i tabellen och spelar match igen redan till helgen då laget gästar Team Thorengruppen.