Boberg sköt Sverige till VM-final: ”Helt fantastiskt”

Pixbobloggen

Sara Hjorting, Ida Sundberg, Isabell Krantz och Stephanie Boberg kommer få spela VM-final mot Finland imorgon. Det står nu klart efter att laget besegrat Eliska Krupnovas Tjeckien med solklara 7–1. Då var det dessutom en av Pixbospelarna som stack ut mest i det svenska laget.

Stephanie Boberg stod för två mål i semifinalen och blev dessutom vald till matchens bästa spelare.

Sverige hade ledningen med 1–0 när Stephanie Boberg slog till för första gången i matchen. Klockan 12.31 i den första perioden Sara Steen avslutade från nära håll i en svensk kontring. Steen fick inte in bollen, men på returen störtade Boberg fram och slog in 2–0.

Sverige hade sedan gått ifrån till 5–0 när Pixbobacken slog till igen med sitt patenterade skott som satt på helt rätt ställe för att ge Sverige 6–0-ledningen i matchen man alltså till slut vann med 7–1.

Det blir alltså en ny VM-final mellan Sverige och Finland där Pixbos svenska kvartett ställs mot sin klubbkamrat Laura Manninen.

– Det känns helt fantastiskt att vi ska spela VM-final imorgon. Det är alla superlativ jag någonsin kan komma på, så känns det just nu, säger Stephanie Boberg till tv12 och fortsätter:

– Det är viktigt att vi har rätt attityd imorgon. Jag kommer nog drömma en del i natt och vi får hoppas att de drömmarna går i uppfyllelse, säger Boberg.

Sara Hjorting satt på bänken i VM-finalen mot Tjeckien, men förväntas få förtroendet mot Finland imorgon.