Filmfestivalen satsar på Härryda kommun

Härryda kommun

Härryda är en av fyra kommuner i Västra Götalandsregionen som Göteborg filmfestival satsar extra på under 2018. Det betyder bland annat att invigningen och invigningsfilmen kommer att visas i Mölnlycke kulturhus. Sedan visas film nästan varje dag under festivalveckan. Under året kommer det sedan att bli fler filmvisningar, workshops och andra aktiviteter.

Kommunen undersöker också om det går att visa filmer i fler orter än Mölnlycke.

Programmet släpps den 10 januari.