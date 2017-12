Fylke: ”Känns exakt likadant som när vi vann SM-guld”

Innebandy

Alicia Fylke stod för ett hattrick i Pixbo Wallenstams sista match för året – då går laget också in i juluppehållet som serieledare.



Ett bottennapp mot IKSU på hemmaplan. Det blev enda gången som Pixbo Wallenstam inte tog full pott under säsongens första halva. Det står nu klart efter att laget hemmabesegrat Endre i höstens sista omgång.

Det var annars en aningens trevande inledning på matchen för Pixbos del. Inte minst efter att man, efter slarv i uppspelet, bjudit gästerna på 1–0. Kvitteringen från hemmalaget kom visserligen genom Linda Andersson som efter att ha rundat sin back kunde pricka in 1–1 ensam med Endremålvakten. Men Pixbo var inte klara med bjudningarna och lät gästerna även ta ledningen med 2–1 efter ett individuellt misstag.

Det var dock efter det som hemmalaget vaknade på allvar. Kvitteringen till 2–2 kom 12.32 in i den andra perioden och det var den tjeckiska VM-spelaren Eliska Krupnova som hittade nätet.

– Det kändes som ett viktigt mål. Det var bra snack där när jag ropade till Emmelie (Södergren) som slog en jättebra passning in till mig i mitten och jag sköt direkt. Jag hade tre spelare framför mig, så jag uppfattade aldrig att den gick in, men mina lagkamrater såg bättre och när jag såg dem så förstod jag att den gick in, säger Eliska Krupnova.

Pixbo skulle också hinna ta ledningen i slutet på mittakten och det var också då som Alicia Fylke inledde sitt målskytte i matchen som absolut inte stannade vid den första fullträffen. Fylke frispelades av Lisa Andebratt och då gjorde hon tvärt emot vad hon gjort på veckans träningar.

– På träningarna innan har jag dragit den till höger varje friläge, men nu drog jag den till vänster istället och det gick ju bra som tur var för det gjorde det inte på träningarna, säger Alicia Fylke.

Fylke skulle även rivstarta den andra perioden med sitt andra mål i matchen och 12.29 in i den tredje perioden satte hon också 5–2 genom att fullborda sitt hattrick.

– Alla tre målen ser ju egentligen likadana ut. Jag märker att deras backar kliver upp högt när vi pressar och vinner vi då bollen kan jag egentligen bara ta två steg upp och då har vi ett friläge om vi vinner bollen, säger Fylke.

Matchen blev till slut 6–3 efter att även Stephanie Boberg hittat nätet och Endre hunnit med en reducering i slutet av matchen i spel sex-mot-fem.

Segern innebär alltså att Pixbo Wallenstam är serieledare, två poäng före KAIS Mora, när halva serien är avklarad och Alicia Fylke har minst sagt en bra känsla.

– Vi gör det här som ett lag och det är otroligt skönt att se för det såg likadant ut för två år sedan när vi vann SM-guld. Vi gör inte saker en och en utan vi är bara en stor lagmaskin och gör allting tillsammans. Det är skönt att se att det känns exakt likadant som året då vi tog SM-guld.

Det låter ju lovande.

– Ja, det gör det, säger Alicia Fylke.