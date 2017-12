Hanna Ferm tvåa i Idol

Kultur

Tre hyllade framträdanden i Globen, men det blev favorittippade Chris Kläfford som vann Idol och Pixbotjejen Hanna Ferm slutade på en hedrande andraplats.



Hon var en av 16 000 sökande när Idol drog igång. Ikväll stod 17-åringen från Pixbo, Hanna Ferm, i ett fullsatt Globen i den stora Idolfinalen. Hanna Ferm sjöng inledningsvis Kelly Clarksons låt ”Stronger” och följde sedan upp det med Gnarls Barkleys ”Crazy” och såklart även vinnarlåten. Hanna Ferm gjorde tre riktigt bra framträdanden och Idoljuryn var inte sena med att spå Pixbotjejen en lysande framtid inom musiken.

– Det känns som att det inte spelar någon roll hur det går för vi är båda vinnare, sa Hanna Ferm i tv4 under programmet.

När resultatet presenterades stod det klart att det blev en andraplats i tävlingen för Hanna Ferm.

Finalmotståndaren Chris Kläfford, som under mer eller mindre hela säsongen varit den stora favoriten, blev också den som tog hem hela tävlingen.

Nu kommer Hanna Ferm åka ut på Idolturné tillsammans med just vinnaren Chris Kläfford och Idoltrean Gabriel Cancela.