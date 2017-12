Hjorting VM-hjälte igen – slutar i landslaget

Pixbobloggen

Pixbospelarna Ida Sundberg, Isabell Krantz, Stephanie Boberg och Sara Hjorting är tillsammans med övriga svenska landslagsspelare nu bäst i världen. Sverige vann en ny gastkramande VM-final mot Finland och precis som för två år sedan var det en straffläggning som fick avgöra. På tal om återigen skulle ju en viss Sara Hjorting också stå i centrum.

2015 byttes Pixbomålvakten in under straffläggningen och frälste Sverige till guldet. I år var det Hjorting som vaktade kassen både under matchen och i hela straffläggningen.

Efter en match där Sverige haft ledningen med 4–1, och Pixbobacken Stephanie Boberg stått för en assist, kom Finland tillbaka och kvitterade till 4–4. Sverige lyckades återta ledningen med bara 2.25 kvar av den tredje perioden genom SSL:s skyttedrottning Moa Tschöp, men Finland gav sig inte. Med 1.13 kvar kvitterade Vera Kauppi till 5–5 och tog matchen till förlängning. En förlängning som blev mållös och finalen fick alltså återigen avgöras på straffar.

Finland satte sin första straff och därefter fick Stephanie Boberg chansen att kvittera, men lyckades inte hitta nätet. I den tredje omgången kom däremot kvitteringen från Emelie Wibron efter att Sara Hjorting räddat två raka straffar. När Hjorting även tog Finlands fjärde straff hade Amanda Delgado Johansson, som satte den avgörande straffen 2015, läget att ge Sverige greppet om finalen. 2015 avgjorde Delgado genom att dra över bollen på backhand och lägga in den. Den här gången drog hon tillbaka den på sin forehand och satte den stensäkert.

Det gav Sara Hjorting chansen att bli guldhjälte och när Eliisa Alanko valde att ta skott utifrån på sitt strafförsök var Hjorting där med handen och säkrade VM-guldet till Sverige.

För sjätte året i rad är Sverige bäst i världen i innebandy och för Ida Sundberg och Stephanie Boberg innebar det duons första guld då båda VM-debuterade i år. För Sara Hjortings del var guldet hennes sista. Pixbomålvakten har nämligen meddelat att hon kommer att sluta i landslaget efter den här mästerskapet.