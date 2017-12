Mölnlyckebornas hyllning till sin idol

Mölnlycke

Hanna Ferm var tillbaka och uppträdde där allting började – då blev konserten en riktig folkfest och gårdsplanen utanför Hulebäcksgymnasiet förvandlades till ett publikhav.



”Hanna, Hanna, Hanna, Hanna!!”

Gårdsplanen utanför Hule-

bäcksgymnasiet var i det närmaste fullsatt under måndagskvällen. Längst framme

vid staketet framför scenen trängdes ett gäng unga fans som skanderade sin nya

förebilds namn när hon skulle inta scenen på sin hemmaplan och sin egen gymnasieskola för första gången efter sitt äventyr i tv-programmet Idol.

Gjort avtryck

Topptrion i programmet, Chris Kläfford, Gabriel Cancela och just Hanna Ferm, åker just nu runt i landet på en ”tackturné” och att Hanna Ferm gjort avtryck på sin

hemort under sin medverkan i musiktävlingen gick inte att ta miste på.

– Vi åkte halv sex (konserten började 19), men jag fick stå lite på sidan. Så när de tog kort med publiken kom jag nog inte med, men jag hade ändå en bra plats, säger Ida Sahlgren, 9.

Sahlgren följde Hanna Ferm under Idol och hon var också den stora favoriten. Efter konsterten fick också nioåringen ta en bild och få autograf av sin idol.

– Hon sjunger väldigt bra och är bara bäst. Det var jätte-

kul att vara här, säger Ida Sahlgren.

Rysningar

Det var trots allt inte bara de yngre som lockades till gårdsplanen utanför Hulebäcksgymnasiet när idolerna, och framför allt Hanna Ferm, uppträdde.

– Det var riktigt roligt. Jag kände flera gånger att jag ville dansa. Det var riktigt mäktigt och jag fick faktiskt rysningar i kroppen, säger Michael Vartiainen, 44.

Vartiainen var också en trogen följare av Idol och Mölnlycketalangen var favoriten.

– Jag hejade mest på Hanna, men de andra är duktiga också, säger Michael Vartiainen.

En del av publiken lockades också till Hulebäcksgymnasiet för de övriga idolerna. Elvaåriga Jack Sedenfeldt fick se en av sina nya favoriter.

– Jag hejade på Chris (Kläfford) i Idol. När han sjöng Imagine här var det absolut bästa, men Hanna var helt okej också, säger Sedenfeldt.

Autograf

När konserten var avslutad fick också alla som ville en autograf och en bild tillsammans med idoltrion.

Härryda-Posten hann få en snabb pratstund med Hanna Ferm innan hon satte sig ned för signeringen.

– Det var jättemäktigt. Det var så kul att få komma tillbaka och att det var så många som stöttade. Jag har ju inte varit här sedan allt började så man har ju inte vetat hur stort trycket

och stödet har varit. Det var jättekul att få se, säger Hanna

Ferm.