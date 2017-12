Poängrik helg för Anton Blidh

Ishockey

Mölnlycke-

sonen Anton Blidh hade rejäl islossning i poängproduktionen i helgen. Under natten mot lördagen föll hans AHL-lag Providence Bruins mot Syracuse Crunch med 5–3, men Blidh hann ändå med att noteras för ett mål och ett assist. 22-åringen var dock långt ifrån klar. Under Providence match mot Hersey Bears under natten mot söndagen, svensk tid, stod Anton Blidh för två assist i lagets 6–2-seger.

Förra säsongen gjorde

Blidh 16 poäng på 53 AHL-matcher. Nu är han uppe på tolv poäng när 27 AHL-matcher är spelade.