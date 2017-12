Stark bortaseger för Pixbo: ”Kul med innebandy just nu”

Innebandy

Pixboherrarna avslutade sin succéhöst med att sänka Linköping på bortaplan – då går det bottentippade laget till juluppehållet som tabelltreor.



Pixbos första halva av säsongen är avslutad och det kunde inte slutat på ett bättre sätt för de rödvita. I bortamötet mot tabellfyrorna (inför matchen) Linköping knep gästerna tre nya poäng efter en målrik tillställning.

Det var Pixbo som tog ledningen i matchen i den första perioden och målet stod William Lindh för.

– Jag får en fantastisk passning från Charlie (Sköld). Jag skriker åt honom, men när han vänder upp så har han flera spelare mellan så jag skrek inte igen för jag inte ville stressa honom, men han hittar passningen till mig i alla fall och jag behöver bara raka in den, säger Lindh.

Linköping kom ändå med en kvittering i den första perioden och tog sedan under mittakten både ledningen med 2–1 och 3–2, men från gästernas håll hade man ändå en stabil känsla genom matchen.

– De gör sina mål på våra misstag och jag tycker vi spelar bättre hela tiden. Jag kände mig lugn och kände att vi skulle vinna, säger William Lindh.

3–3 kom sedan genom Martin Östholm, 4–3 genom Anton Eriksson och sedan såg William Lindh till att göra sitt andra mål i matchen för 5–3-ledningen.

– Vi spelar boxplay och de tar ett ganska dåligt avslut så att vi kan kontra och jag får ett friläge och lyckas sätta dit den. Lite flashbacks från Dalen-matchen, säger Lindh som även nätade i boxplay när Pixbo mötte just Dalen.

Linköping skulle ändå inte ge sig och en bra bit in i tredje perioden var ställningen 6–6, men det var till slut Pixbo som var starkast och efter mål av Linus Henriksson och Anton Eriksson vann gästerna med 8–6 och går nu till juluppehåll som serietreor.

– Det är kul att spela innebandy just nu. Vi har väldigt bra självförtroende i laget och är en riktig lagmaskin. Vi går in och bara kör i varje match. Sedan betyder såklart Max Wahlgren jättemycket för oss och att han varit så bra som han varit. Han ska definitivt ha beröm, säger Lindh.

Vad talar för att ni kommer vara lika bra i vår som nu under hösten?

– Vi har ju kunnat spela lite på att vara underdogs under hösten och det kommer ju inte fungera längre. De andra lagen lär ha lite annan inställning till oss, men jag tror att det som talar för oss är att vi inte tänker så mycket utan bara går in och kör. Det är de spelartyperna vi har som sagt har vi en riktigt bra känsla just nu, säger William Lindh.