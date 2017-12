Sundbergs första landslagsmål när Sverige säkrade gruppsegern

Pixbobloggen

23–2 mot Tyskland.

17–2 mot Polen.

12–3 mot Schweiz.

Man kan onekligen säga att det svenska innebandylandslaget haft en riktig målfest genom VM-gruppspelet. Det har inte varit något som helst snack om att det är blågult som varit bättre i samtliga matcher och till och med gruppspelsfinalen mot Schweiz blev lite av en promenadseger. Sverige tog nämligen tag i taktpinnen direkt och ledde matchen med 2–0 redan innan minuten var spelad av matchen.

Trots att gruppsegern säkrades, vilket såklart var målet, var det ändå en Pixbospelare som styrde upp det största jublet i mötet med Schweiz. Det var i slutet av den andra perioden vid ställningen 9–3 som Sofia Joelsson spelade in bollen i slottet där Ida Sundberg stod påpassligt och fick öppet mål.

– Det var helt öppet så jag passade nästan in den, säger Ida Sundberg.

Målet innebär Pixbokaptenens första fullträff i landslagströjan och det kom i hennes 23:e landskamp.

– Det var ju först och främst kul. Jag har ju verkligen kämpat för att ha rekordet i flest antal landskamper och minst mål, men det känns såklart jätteskönt att få göra det, säger Sundberg som även fick laget att fira som om VM-finalplatsen var säkrad.

– Det var kul att alla andra också blev så glada. Hela laget kom ju in på planen och firade med mig. Det var väldigt roligt. Det har ju blivit en stor snackis att jag inte gjort mål och det är nästan så att vissa bett om ursäkt för att dom inte passat mig istället när dom själva gjort mål, säger Ida Sundberg.

Vad säger du om ert VM så här långt?

– Det känns bra att det blivit tuffare och tuffare. Även om det blivit väldigt stora siffror så tycker jag det var bra fart i matchen mot Polen och nu mot Schweiz var ju helt klart den tuffaste. Jag tycker att det känns väldigt bra för oss och vi sätter våra lägen och spelar bra i offensiven, säger Sundberg.

För egen del?

– Det blir bättre och bättre hela tiden. Vi har ju inte fått rikta in oss så mycket på försvarsspelet. Nu mot Schweiz fick jag ju faktiskt kliva upp en position, säger Sundberg.

Även övriga Pixbospelare har inlett VM-turneringen på ett bra sätt. Sara Hjorting har hittills varit den målvakt som fått störst förtroende och både Isabell Krantz och Stephanie Boberg har skrivit in sig i målprotokollet fler än en gång i turneringen. Bland annat gjorde de, precis som Sundberg, varsitt mål i 12–3-segern mot Schweiz.

Nu väntar kvartsfinal på onsdag klockan 16:00. Där väntar antingen Danmark, USA eller Lettland för Sveriges del.

– Alla i hela laget har gjort mål för oss nu och vi känner oss trygga med vårt spel. Det handlar bara om att vi ska fortsätta, säger Ida Sundberg.