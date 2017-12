Tränarduo klar för Landvetter IS

Fotboll

Morgan Johansson kliver av från tränarrollen från Landvetter IS a-lag – då har klubben gjort klart med en ny rutinerad tränarduo.



I slutet på förra veckan presenterade Landvetter IS en ny huvudtränare. Det är Stephan Engström som lämnar Kungsbacka DFF i elitettan för att ta på sig tränaransvaret i Lis.

Nu kan Härryda-Posten också berätta vem som kommer att stå vid hans sida som assisterande coach i Lis. Det blir hans kollega från Kungsbacka DFF, Dennis Ingman, som följer med till Landvetter.

– Ja, spelarna är informerade och de kommer nog på träningen på tisdag, säger Morgan Johansson.

Vad kan du säga om Stephan Engström?

– Han har en gedigen bakgrund och varit med på alla bitar egentligen. Han har tränat juniorer, damlag och herrlag. Han är en tränare som kommer passa oss väldigt bra och han kan sätta ned foten när det behövs, säger Morgan Johansson och fortsätter:

– Det känns som helt rätt tid för honom att komma in. Vi har haft en satsning i klubben i tre år där jag varit tränare och nu kommer det in en ny röst och det blir perfekt.

Morgan Johansson kliver alltså av tränarrollen helt och kommer nu att fungera som sportchef för herrlaget, men också sitta med i styrelsen och ha en del uppdrag för övriga bitar inom klubben.

– Jag kliver ut ur omklädningsrummet helt nu och det känns väldigt bra, säger Johansson.

Hur ser det ut på spelarfronten inför säsongen?

– Det är ingen som har aviserat att de ska lämna och det känns väldigt bra att vi får behålla truppen. Det är det viktigaste. Sedan har jag kontakt med några nya. Vi vill nog ha in en eller två spelare till, men de ska gå rakt in i startelvan i så fall. Vi har väldigt mycket ungdomar till att bredda truppen. Men just nu är ingenting klart, säger Morgan Johansson.

Stephan Engström har som sagt tränat Kungsbackas damer i elitettan, men tidigare även Qviding i herrarnas division 1 och varit aktiv ledare inom IFK Göteborg.