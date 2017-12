Trots klar seger: ”Inte mycket som går rätt”

Innebandy

Pixbo Wallenstam vann klart i bortamötet med Jönköping, men gästernas känsla efter matchen var trots allt att det fanns mycket mer att hämta.



Det blev ingen vidare fartfylld tillställning när Pixbo gästade Jönköping under torsdagskvällen. Tabelltreorna tog visserligen ledningen i den första perioden genom Adam Persson, drygt åtta minuter in i matchen, vilket var den första tredjedelens enda mål.

– Vi faller ned i Jönköpings tempo. När vi har vårt uppställda försvarsspel så har vi full koll på dem, men de får en del kontringar när vi slarvar och tappar bollen, säger Pixbospelaren Philip Bringestedt.

I mitten av den andra perioden kom också kvitteringen från Jönköping, men det var ändå Pixbo som även skulle gå in i den tredje perioden med en uddamålsledning. 17.50 in i mittakten hittade Martin Östholm en diagonalpassning på bladet på Philip Bringestedt som smacka in 2–1.

– Det var en riktig lasermacka från Östholm så jag behövde ju bara styra in den, säger Bringestedt.

Det var i den tredje perioden som Pixbo skulle lägga in den matchavgörande stöten. Gästerna drog upp tempot en aning och då var det inget snack om saken. Efter två självmål från hemmalaget, ett mål från Max Wahlgren, ett från Jens Milesson och ytterligare ett från Philip Bringestedt så skrevs segersiffrorna slutligen till 7–2.

– Det var en jäkligt trött match. Det är inte mycket som går rätt, men vi vinner och det är såklart ett styrkebesked när vi inte gör vår bästa match för säsongen direkt, säger Philip Bringestedt.

Vad säger du om ditt andra mål i matchen?

– Jag får ett friläge och ser att deras målvakt kommer väldigt långt ut, så jag rundar honom bara och lägger in den, säger tvåmålsskytten.

På söndag väntar årets sista match för Pixbo när laget gästar tabellfyrorna Linköping.

– Det kommer bli en tuffare match. Då kan vi inte börja som vi gjorde idag, men det ska bli riktigt roligt. Vi kan ju göra ett litet ryck om vi vinner den och det vore skönt att gå till uppehåll med seger i den matchen, säger Philip Bringestedt.