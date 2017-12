Varnar för stöld hos äldre

Härryda kommun

Polisen går nu ut med en varning till äldre om att inte släppa in främlingar i sina hem. I Lindome har flera fall inträffat där en person med en namninsamling knackat på hos äldre och fått med sig den boende in i ett rum längre in i lägenheten. Under tiden har en kumpan smitit in genom dörren och stulit saker.

I onsdags fick en äldre dam på Lyckornas Sjöväg i Benareby besök av en mattförsäljare som sa sig ha sålt en matta till henne för länge sedan och nu ville visa fler. Hemtjänsten dök dock upp i tid, och hittade hennes smycken liggandes på ett ställe där damen själv inte lagt dem. Inget blev stulet.