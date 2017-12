Visar Mölnlyckebor som du minns dem i tonåren

Foto

– Jag hoppas att det ska komma mycket folk. Det här är ju ett stycke Mölnlyckehistoria, säger Lars Wallgren.

Under nästan 40 år som lärare har han fotograferat lokala högstadieelever. På lördag öppnar hans utställning med några av favoritbilderna.



– Jag hoppas att folk ska tycka att det är bra bilder och säga ”Åh titta, där är ju han!”– att de känner igen folk på bilderna och får se hur de förändrats.

Lars Wallgren sitter vid sitt köksbord i Göteborg och bläddrar bland bilderna

han låtit förstora upp och framkalla. Några elever har sminkat sig till gruppen Kiss inför en skolfotografering, en annan lutar sig mot en kratta intill skolans längdhoppsgrop och två elever cyklar över skolgården rakt mot kameran.

Lars visar bild efter bild. Det är elever han haft under åren som högstadielärare på Ekdalaskolan och Djupe-

dalskolan och han minns dem allihop. Konstnären Ewa Hirvi ser in i kameran 1983, året då hon gick ut nian. Martin Hellström, som nu är delägare i Multilens, står i en vintervärld med skidglasögonen i pannan. Och där spelar Hälls-

näs ägare Peter Kollberg bas under skolans rockfestival.

Brytpunkt

Den allra äldsta bilden ligger på ett soffbord en bit bort. Den är tagen 1978 och visar ett kompisgäng på ett snabbmatställe. De har ett band ihop och när de förevig-

ades hade Lars precis tagit dem till en inspelningsstudio i Göteborg där de fått hjälp med sin allra första demo.

Bilden på bandet symboliserar också en viktig tid i Lars Wallgrens liv. Det var ungefär då han skaffade sin systemkamera och började jobba med fotande och bildbehandling. Det var också en viktig brytpunkt i hans lärarliv.

– När jag började jobba i Mölnlycke 1975 gick det först inte så bra, jag kom in lite snett med eleverna. Den här bilden togs ungefär samtidigt som jag lärde mig hur jag ville lära ut och blev superpoppis.

Dynamisk ålder

Nu har Lars gått i pension,

förutom några inhopp på Hulebäck. När han pratar om eleverna och läraråren märks det att han verkligen älskat läraryrket. Även om han ibland haft duster med skolledningen och allt inte känts på topp har han mått bra av att vara med eleverna.

– Högstadieåldern är den mest dynamiska i en människas liv. Det händer så otroligt mycket mellan 13 och 16; de är barn när de kommer till skolan och halvvuxna när de går ut.

Sätter in i sammanhang

I utställningen ingår 57 bilder, tagna mellan 1978 och 2016, samt små lappar som berättar vad som hände i Sverige och världen ungefär samtidigt. Vissa bilder är rena porträtt, andra visar vardagliga eller mer speciella tillfällen. Alla fotografierna har en närvaro i sig, och eleverna ser naturliga och avslappnade ut.

– Jag har haft med mig kameran mycket i skolan i perioder. De har väl vant sig vid mig, förklarar Lars enkelt.

Utställningen Elever 1978-2016 har vernissage i Mölnlycke kulturhus på lördag och pågår till den 5 januari.